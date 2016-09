Zastanawiasz się, czy wrócić do Polski? Przemyśl to jeszcze raz. Zarobisz tam zaledwie 1786 zł netto. GUS opublikował szczegółowy raport o wysokościach wypłacanych w Polsce wynagrodzeń.

Co dwa lata GUS publikuje wyniki badań struktury wynagrodzeń. Raport pozawala na szczegółową analizę zróżnicowania poziomu przeciętnych (miesięcznych i godzinowych) wynagrodzeń i ich struktury według cech osób fizycznych. Kryteriami, które są brane pod uwagę, są między innymi wiek, płeć, poziom wykształcenia, staż pracy.

Wyniki badań GUS-u nie napawają optymizmem. Jak można przeczytać w raporcie, za rok 2014 mediana wynagrodzenia (50 proc. ludzi zarabia więcej i 50 proc. ludzi mniej) w naszym kraju wynosi 2359 zł netto/m-c, natomiast najczęściej wypłacanym wynagrodzeniem jest kwota 1786 zł netto. Obraz należy jeszcze uzupełnić o jeszcze jedną zmienną: 1,36 mln zatrudnionych osób otrzymywało wynagrodzenie nie wyższe od minimalnego, czyli 1237 zł netto miesięcznie

Co miesiąc GUS publikuje także dane o tzw. średniej wysokości wynagrodzenia w przedsiębiorstwach, czyli firmach zatrudniających ponad 9 osób. Zgodnie z danymi za październik, średnia wypłata w naszym kraju była równa kwocie 4111 zł brutto, co po odliczeniu podatków i składek ZUS daje około 3000 zł netto.

Niektórzy już zdecydowali. Jednym z tej grupy jest młody mężczyzna, który opublikował w sieci list zatytułowany “Dlaczego nie wrócę”.

- Wyjechałem z Polski dwa lata temu, bo miałem dość. Miałem co jeść, miałem w co się ubrać, ale brakowało mi choć grama szacunku mojego państwa do mnie samego” – pisze chłopak na wstępie swojego listu. Wkrótce po opublikowaniu, list bił rekordy popularności w internecie. Dlaczego? Przeczytaj: Dlaczego nie wrócę?