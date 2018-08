Zastanawiający artykuł na Independent: "Nigdy nie żałowałam, że głosowałam za Brexitem"

Aż 100 000 ludzi w zaledwie 9 godzin podpisało petycję dziennika „The Independent” dotyczącą przeprowadzenia drugiego referendum ws. Brexitu. Ponowne zaangażowanie społeczeństwa do wypowiedzenia się w...

David Miliband nawołuje polityków wszystkich partii do zaprzestania „gospodarczego samookaleczania” jakim jest odłączenie się od Unii Europejskiej.

Decyzja Wysokiego Trybunału odnośnie zgody całego brytyjskiego parlamentu na rozpoczęcie procedury Brexitu może nie tylko sparaliżować całą operację, ale doprowadzić do upadku rządu Theresy May!

Brytyjski biznesmen, Haydn Davies zaniepokojony atakami na Polaków w Wielkiej Brytanii wysłał list do redakcji „Somerset Live”, w którym pisze m.in., że „Polacy spośród wszystkich imigrantów w UK są najprawdopodobniej...

Drugie referendum jest teraz bardziej możliwe niż kiedykolwiek. Nawet Theresa May sugeruje, że może nie dojść do Brexitu

Po tym, jak Theresa May zwróciła się z dramatycznym apelem do Brytyjczyków o wsparcie jej planu dotyczącego Brexitu, sugerując przy tym, że do opuszczenia UE może w ogóle nie dojść, dzisiaj Justine Greening...