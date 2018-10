Zapadł wyrok w sprawie Polaków, którzy bili i torturowali innego Polaka

Sąd w Irlandii ogłosił właśnie wyrok w bulwersującej sprawie dwójki Polaków, która znęcała się nad rodakiem. Mężczyźni bili go i torturowali, a także grozili mu śmiercią.

Do przestępstw doszło w 2015 roku, ale wyrok w tej sprawie zapadł dopiero teraz. W Wigilię Bożego Narodzenia w 2015 roku 24-letni Kamil L. i 37-letni Krzysztof N. zaprosili swoją ofiarę mieszkania, gdzie przez trzy dni więzili go i bili przy pomocy kija baseballowego oraz miecza samurajskiego (!). Po trzech dniach tortur wywieźli zmasakrowaną ofiarę do lasu, zamknęli w bagażniku jego własnego samochodu i podpalili.

Ciało mężczyzny zabitego w Dorset należało do Polaka - to 25-letni Marcin Tameczka

Ofierze udało się uciec po tym jak oprawcy zdjęli mu na chwilę knebel, ale udało im się go ponownie schwytać. Bandytom nie udało się ponownie wsadzić mężczyznę do bagażnika więc wywieźli go na pobliski most i trzymając za nogi grozili, że go zrzucą. Wrócili jednak do domu, gdzie zaczęli razić go prądem, co wykazały późniejsze badania ofiary, która miała charakterystyczne dla porażenia prądem ślady na ciele. Ostatecznie mężczyźnie udało się uciec z mieszkania bandytów i szybko zaalarmować sąsiadów, którzy wezwali policję.

Motywem tej ohydnej zbrodni była rzekoma kradzież nielegalnej uprawy konopi indyjskich, której posiadaczami byli oskarżeni. W grudniu ubiegłego roku sąd w Irlandii skazał obu Polaków na karę... 6 lat więzienia, ale tamtejsza prokuratura odwołała się od tego wyroku. Ostatecznie w poniedziałek sąd orzekł, że kara zostanie podniesiona do dziewięciu i dziesięciu lat pozbawienia wolności.

16-latek oskarżony o zgwałcenie i próbę morderstwa 10-letniej dziewczynki

Krzysztof N. otrzymał wyższy wyrok, ponieważ po zatrzymaniu przez policję i zwolnieniu udał się do domu ofiary i wielokrotnie ją uderzył za pomocą hantli. Sędzia orzekający w tej sprawie stwierdził, że atak ten "nosił poważne znamiona usiłowania morderstwa", a drugi sędzia powiedział, że nigdy nie w swojej karierze nie widział "tak strasznej zbrodni". Porównał ją przy tym do zbrodni popełnianych przez terrorystów. Obaj oprawcy przyznali się do zarzucanych im czynów.