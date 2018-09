Zamknięto szpital Basildon w Essex. Uzbrojeni policjanci eskortowali postrzelonego w brzuch mężczyznę

Republika Południowej Afryki została pogrążona w żałobie. Bramkarz i jednocześnie kapitan zespołu narodowego został napadnięty i zastrzelony przez trzech bandziorów. Zmarł po przewiezieniu do szpitala...

Mężczyzna z Polski został aresztowany pod zarzutem włamania się do prywatnej posiadłości w mieście Yeovil z zamiarem dokonania kradzieży. 26-letni Piotr W. mieszkający w South Western Terrace pojawił się...

W londyńskim Luton aresztowano dwóch mężczyzn. Zarzuca się im próbę morderstwa muzułmańskiego duchowego. Policja ustala czy mamy do czynienia ze zbrodnią z nienawiści czy z czymś więcej.

Policja w Wielkiej Brytanii nie reaguje na wezwania

Brytyjska policja nie podejmuje działań wobec 800 tysięcy zgłoszonych do niej przestępstw rocznie, z czego jedna czwarta to przestępstwa na tle seksualnym. Z raportu przeprowadzonego przez Her Majesty's...