Założył portal internetowy, przez który ludzie zapraszają uchodźców do swoich domów

34-letni Amr Arafa założył stronę internetową dla ludzi, którzy chcą zaoferować darmowe zakwaterowanie dla uchodźców.

„Nie chodzi o to, żeby czekać, aż rząd przydzieli im mieszkanie. Ale o to, że ich sąsiadom zależy na tym, by mieli gdzie mieszkać” – powiedział założyciel strony Amr Arafa. Przyznaje, że nie interesuje go to, co mówi się o uchodźcach czy muzułmanach, zależy mu tylko na daniu schronienia potrzebującym ludziom uciekającym przed wojną. 34-letni pomysłodawca nietypowego portalu sam pochodzi z Egiptu i od wielu lat żyje w Ameryce, gdzie nie miał żadnych problemów z integracją. Twierdzi, że „imigracja to coś więcej niż polityka”.

„Chodzi o to, żeby pomóc bezradnym ludziom, którzy przybyli do nowego kraju, w tym, aby mogli poczuć się jak w domu. A obowiązek ten spoczywa na zwykłych ludziach” – powiedział Amr. W ciągu ubiegłego roku mężczyzna otworzył swoje mieszkanie dla uchodźców i ofiar przemocy domowej, a także założył portal internetowy dla innych Amerykanów, dzięki któremu będą mogli zrobić to samo co on.

Strona nazywa się EmergencyBnB i przypomina popularną stronę Airbnb, na której ludzie oferują podróżnym swoje mieszkania lub pokoje na noclegi. Jak do tej pory nikt jeszcze przez nowy portal internetowy nie zgłosił swojej chęci zamieszkania w oferowanych domach, jednak Arafa ma nadzieję, że wkrótce to się zmieni.

