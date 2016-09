Zakupy dla noworodka. Jak zrobić to oszczędnie?

Jesteś świeżo upieczonym rodzicem lub spodziewasz się dziecka. Już teraz ze sporą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć – twój świat wywróci się do góry nogami. Zapewne będzie to zmiana na lepsze ale utrzymanie w ryzach domowego budżetu po przyjściu na świat nowego potomka to również wyzwanie. Jak najrozsądniej rozporządzać pieniędzmi kiedy rodzina się powiększa? Oto nasz mini-poradnik.

1. Rozejrzyj się dookoła

Oczywiście, w pozytywnej ekstazie spowodowanej zbliżającymi się narodzinami potomka, bardzo łatwo wpaść w szał zakupów. W końcu kupowanie małych ubranek i setki grzechotek i maskotek jest bardzo miłym zajęciem. Czasami warto jednak zapytać znajomych, czy nie chcą “pozbyć się” prawie nowego fotelika samochodowego lub też łóżeczka. My zaoszczędzimy, komuś innemu – ulżymy, przy okazji wyświadczając przysługę środowisku naturalnemu.

2. Nie przesadzaj z ubrankami

Nie kupuj zbyt wielu ubranek dziecięcych. Przyda Ci się jedynie kilka kompletów a dziecko i tak wyrośnie z nich szybciej niż myśli. Pamiętaj też, że ubranka to jeden z ulubionych artykułów dawanych w prezencie przez przyjaciół i rodzinę. Tak, można wręcz śmiało powiedzieć, że oni sami “ubiorą” dziecko w pierwszych miesiącach życia.

3. Baby Club – lojalność się opłaca

Brytyjskie supermarkety oferują obecnym i przyszłym mamom dołaczenie do tzw. baby clubów. Na mocy członkowstwa można liczyć na wyjątkowe okazje a także darmowe porcje dziecięcych obiadków i deserków oraz cenne gifty od producentów pieluszek, pudrów, kremów i innych artykułów higienicznych.

4. Czyść szafy

Jeśli posiadasz niepotrzebne ubranka, z których twoje dziecko wyrosło – sprzedaj je. Nie ma potrzeby, by zapełniać nimi przestrzeń twojego mieszkania. Pamiętaj też aby nie odczepiać od nich metek, zanim faktycznie nie zaczniesz ich używać. Zaskakująco często okazuje się, że nigdy nie zostaną założone.

5. Nie szalej

Jak pokazują statystyki, wielu świeżo upieczonych rodziców w Wielkiej Brytanii wydaje na dziecko w pierwszym roku życia ponad £10,000. Oczywiście nie negujemy tego – być może Cię na to stać. Warto jednak zastanowić się na chłodno, czy rzeczywiście potrzebujemy tych wszystkich rzeczy. Czasami warto zaoszczędzić i zainwestować je w rozwój dziecka w kolejnych latach. W końcu przed wami całe jego życie.

Anna Kaczmarczyk

