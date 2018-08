Zakup domu w Wielkiej Brytanii – Wywiad z profesjonalnym doradcą kredytowym

Fot. Getty

Jak kupić dom w Wielkiej Brytanii? Czy przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości w UK należy się bać Brexitu i czy Polacy mogą liczyć na takie same warunki udzielenia kredytu hipotecznego? O te i inne kwestie Polish Express zapytał profesjonalnego doradcę kredytowego Aleksandra Maniowskiego, właściciela strony Nieruchomości UK i współwłaściciela firmy Smooth Financial Solutions.

Polish Express: Wśród Polonii na Wyspach największy odsetek stanowią osoby od 20. do 40. roku życia, które, mimo niepewności związanych z Brexitem, wiążą z Wielką Brytanią swoją przyszłość. Tutaj chcą pracować, założyć rodzinę oraz mieć swój dom. Część z nich jest już zmęczona płaceniem comiesięcznego czynszu landlordom i myśli o własnej posiadłości. Czy uzyskanie zgody na kredyt hipoteczny w Wielkiej Brytanii jest dla polskich imigrantów trudną kwestią?



Aleksander Maniowski:Zgoda na kredyt hipoteczny nie musi być trudną kwestią, natomiast wiąże się to z właściwym przygotowaniem. Dobór odpowiedniego banku dopasowanego kryteriami do sytuacji, wybór odpowiedniej oferty i cech kredytu – to są aspekty, które bez wiedzy na dany temat mogą uczynić ten proces skomplikowanym. Należy również pamiętać, że proces zakupu nieruchomości to nie tylko kwestia zorganizowania kredytu hipotecznego, ale to również kontakt ze stroną sprzedającą, cały proces prawny, organizacja niezbędnych ubezpieczeń jak i wiele innych.

Polish Express: Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt hipoteczny na Wyspach? Czy warunki, które muszą spełnić polscy imigranci, różnią się od tych, które muszą spełnić osoby posiadające brytyjskie obywatelstwo?



Aleksander Maniowski: Warunków, które trzeba spełnić, może być wiele, w zależności od kryteriów danego banku. Zatrudnienie i zarobki, ilość wkładu własnego, to na pewno niektóre z nich. Długość pobytu w Wielkiej Brytanii dla niektórych banków też ma znacznie, tak samo jak zbudowana z czasem historia konta tworząca nasz credit score - są to aspekty, które mogą różnić imigrantów od osób, które mieszkają tutaj od urodzenia. Jednak sama kwestia posiadania brytyjskiego paszportu nie ma dużego znaczenia, ponieważ banki mają odpowiednio przygotowane systemy, które są równe dla wszystkich.

Polish Express: Na jakie dodatkowe wydatki musimy się przygotować w związku z zakupem nieruchomości w Wielkiej Brytanii?

Aleksander Maniowski: Kwestia przygotowania finansowego do procedury kupna nieruchomości jest bardzo istotna. Oprócz udokumentowania wkładu własnego należy też wziąć pod uwagę koszty prawnika, wycenę nieruchomości, inne koszty bankowe, koszt doradcy finansowego, czy podatek stamp duty. Podatek stamp duty będzie inny dla osób kupujących pierwszą nieruchomość, a inny dla osób, które już jakąś nieruchomość posiadają. Do kosztów usługi prawnika należy doliczyć tzw. disbursements, a zatem koszty obejmujące m.in. badanie prawne nieruchomości i wpisy do ksiąg wieczystych.





Polish Express: Jaka panuje obecnie sytuacja na brytyjskim rynku nieruchomości? Czy jest to dobry czas na zakup domu?



Aleksander Maniowski: Rynek cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii jest w dalszym ciągu zwyżkowy, choć nie jest już tak jak 2-4 lat temu. Ceny jednakże nie maleją, tylko dalej rosną. Stopy procentowe pozostają nadal na niskim poziomie, pomimo ostatniego podniesienia ich przez Bank Anglii o 0,25%. Banki są nadal chętne do udzielania kredytów, nawet przy zabezpieczeniu 5% depozytem, a programy rządowe, takie jak Help to Buy, dalej wspomagają rynek, ułatwiając tym samym kupno nieruchomości. Według nas jest to dalej dobry czas na kupno domu, tym bardziej, że biorąc kredyt spłacamy cały czas kapitał pożyczonej kwoty.



Polish Express: Czy przy zakupie domu opłaca się skorzystać z usług brokera? Jakie płyną z tego dla nas korzyści?



Aleksander Maniowski: Doradca kredytowy wybiera dla nas najlepszą ofertę z rynku, na którą kwalifikujemy się wedle określonych i zróżnicowanych kryteriów banków. Broker tłumaczy wszystkie kwestie tak, abyśmy zrozumieli, z czym wiąże się oraz na jakich zasadach bierzemy kredyt hipoteczny. Warto zwrócić uwagę na serwis oferowany przez doradców - większość prowadzi tylko naszą sprawę kredytową, natomiast na całą procedurę kupna nieruchomości składa się szereg innych kwestii.





Polish Express: Czym powinniśmy się kierować przy zakupie nieruchomości?



Aleksander Maniowski: W odpowiedzi na to pytanie poleciłbym kierowanie się osobistymi preferencjami - to nam ma się podobać dom, który chcemy kupić. Ważna jest okolica, sąsiedzi, dostępność środków komunikacji, szkół itp. Co do samych kwestii prawnych dotyczących nieruchomości, to należałoby zwrócić uwagę na rodzaj transakcji, własność gruntu, bądź na to, czy nieruchomość jest sprzedawana w tzw. łańcuszku.

Polish Express: O jakim ubezpieczeniu naszego nowego domu warto pomyśleć?



Aleksander Maniowski: Do obowiązkowego ubezpieczenia należy zaliczyć ubezpieczenie budynku, natomiast dodatkowo możemy także ubezpieczyć jego zawartość, to znaczy nasze osobiste rzeczy w środku. Tutaj poleciłbym kontakt z brokerem, który na pewno ma dostęp do większości firm dostępnych na rynku i który może przełożyć nasze oczekiwania na konkretną ofertę konkretnej firmy, pozostającą w zasięgu naszego budżetu. Warto ponadto nadmienić, że dość istotne jest zabezpieczenie od śmierci bądź choroby krytycznej, czy też od utraty pracy. Testament to kolejna kwestia, która jest tutaj istotna.

Polish Express: Wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii korzysta z Państwa usług?

Aleksander Maniowski: Posiadamy klientów z całej Wielkiej Brytanii i wielu narodowości. Nasza firma to firma polsko-angielska, w której pracują doradcy oraz sztab asystentów obsługujących kilkudziesięciu klientów miesięcznie. Świadczymy usługi dla tych, którzy chcą kupić pierwszą nieruchomość w Wielkiej Brytanii, jak i dla tych, którzy chcą kupić nieruchomość pod inwestycję. Serwis obejmuje całościową pomoc przy kupnie nieruchomości, tak że klient ma na każdym etapie swojego osobistego doradcę, który pomaga mu we wszystkich kwestiach. Nasza oferta obejmuje również wszelakie zabezpieczenia rodziny, takie jak polisy czy testamenty. Nasi klienci trafiają do nas przede wszystkim na drodze referencji od innych zadowolonych klientów.



Polish Express: Jakie Państwa zdaniem panują nastroje wśród brytyjskiej Polonii w związku z planami na przyszłość? Czy obecna sytuacja dotycząca Brexitu wpływa na ich decyzję o zakupie własnego domu?



Aleksander Maniowski: Wiele osób planuje osiedlić się w Wielkiej Brytanii na stałe - to tutaj pracują, zakładają rodziny i nie myślą o powrocie do Polski. Dla nich kupno nieruchomości jest pewnego rodzaju bezpieczeństwem. Sama informacja o Brexicie nie wpływa na nastroje naszych klientów w zakresie kupna nieruchomości. Osoby, które nie planują zostawać tutaj na stałe, często kupują nieruchomość jako inwestycję - zamiast płacić landlordowi rent za wynajem decydują się na kredyt hipoteczny, spłacając w tym swój kapitał. Kiedy Polacy zdecydują się powrócić do swojego kraju, to nieruchomość mogą zawsze sprzedać lub wynająć.

Polish Express: Dziękujemy za rozmowę. W jaki sposób Polacy zainteresowani Państwa ofertą mogą się z Państwem skontaktować?



Aleksander Maniowski: Działamy na terenie całej Wielkiej Brytanii, dane kontaktowe naszej firmy to: Smooth Financial Solutions ltd, 22 Lilford Road LN2 4TP, Lincoln. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do profesjonalnej konsultacji finansowej w języku polskim. Swoje zgłoszenia proszę kierować na adres email: [email protected]. Polecam odwiedzić nasze strony internetowe: www.smoothfs.co.uk oraz www.nieruchomosciuk.co.uk.