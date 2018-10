Zagrożenie huraganem Leslie w Wielkiej Brytanii w następnym tygodniu

Synoptycy ostrzegają, że obecny teraz na środkowym Atlantyku tropikalny sztorm Leslie kieruje się na północny-wschód i może dotrzeć do Wielkiej Brytanii ze zwiększoną siłą klasyfikującą go do miana huraganu.

Amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (National Hurricane Center – NHC) zasugerowało, że kierujący się obecnie na północny-wschód sztorm Leslie może w następnym tygodniu uderzyć w Wyspy. „Niektóre z modeli pogodowych sugerują, że Leslie może dotrzeć do południowej części Wysp, według innych z kolei może on przejść blisko kraju” – powiedział Andy Page z Met Office.

„Jest obecnie za wcześnie, aby stwierdzić, jaki Leslie będzie miał wpływ na Wielką Brytanię, jednak najbardziej prawdopodobne jest to, że przyniesie on ze sobą silne wiatry i deszcz – typ pogody powiązany z systemem niskiego ciśnienia o tej porze roku” – dodał Page.

