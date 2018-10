Zabieranie napiwków swoim pracownikom przez właścicieli restauracji i barów będzie zabronione

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich pracowników barów, restauracji i innych punktów gastronomicznych. Rząd ogłosił właśnie wprowadzenie zakazu pobierania napiwków przez właścicieli.

Rząd ogłosił wprowadzenie zakazu pobiernia części napiwków od swoich pracowników przez właścicieli restauracji i barów. Ma to sprawić, że pracownicy tej branży będą traktowani sprawiedliwie przez właścicieli. Dotychczas właściciele wielu restauracji i barów w Wielkiej Brytanii pobierali od swoich pracowników część napiwków otrzymanych przez nich od klientów.

"Chcemy, aby każdy w miejscu pracy był traktowany w sposób uczciwy. Dlatego wprowadzamy przepisy zaostrzające prawo. Sprawią one, że pracownicy będą mogli zatrzymać dla siebie wszystkie napiwki, które otrzymają od zadowolonych z obsługi klientów. W ten sposób usprawniamy naszą gospodarkę" - powiedziała premier Theresa May.

Zaostrzenie prawa będzie dotyczyło także klientów odwiedzających brytyjskie puby i restauracje, ponieważ zostawiając napiwek będą pewni, że w 100 proc. trafi on do osoby, która ich obsługiwała. Patria Torysów nie sprecyzowała jednak kiedy konkretnie nowe prawo wejdzie w życie. Jej przedstawiciele powiedzieli tylko, że zaostrzenie przepisów "zostanie wprowadzone w życie najszybciej jak to jest możliwe".

Brytyjski dziennik "The Independent" napisał, że konsultacje w tej sprawie odbyły się już w lipcu 2016 roku, ale rząd na nie zareagował. Brytyjskie związki zawodowe nazwały to opóźnienie "skandalicznym" i sugerowały, że rząd "chce całą sprawę zamieść pod dywan". Sprawa pobierania napiwków swoich pracowników po raz pierwszy wyszła na jaw w restauracji TGI Fridays. Jej pracownicy zorganizowali strajk, w którym domagali się sprawiedliwego traktowania w miejscu pracy i zaprzestania zabierania im napiwków, które otrzymali od zadowolonych klientów.

Nie jest tajemnicą, że ogromna większość zarobków wśród kelnerów i kelnerek, a także innych pracowników obsługi pochodzi właśnie z napiwków. Ich ilość często przekracza ich niewielką pensję więc zakaz zabierania ich napiwków przez pracodawców jest dla takich osób bardzo dobrą wiadomością.