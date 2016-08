Za dużo wydajesz na spontaniczne zakupy? Ta torebka ci to uniemożliwi!

Jeśli masz problem ze spontanicznym wydawaniem pieniędzy, zastanawiasz się czasami, dlaczego tak szybko kwota na twoim koncie maleje, a ty nie wiesz, na co wydajesz pieniądze, ten gadżet jest dla ciebie. Oto torebka, która pomoże ci w utrzymaniu dyscypliny w domowych finansach.

Torebka wyposażona jest m.in. w magnetyczny zamek, moduł GPS oraz Bluetooth. Cel? Ma być kołem ratunkowym dla osób, które są uzależnione od zakupów. Ten zwariowany gadżet został stworzony przez serwis Finder, a zaprojektował go nowojorski designer Geova Rodriguez. Z zewnątrz może nie wygląda jak najnowszy technologiczny gadżet, w środku jednak ukrywa się sporo technologii: moduł GPS, czytnik RFID, Bluetooth, mikrokomputer Arduino, a także powerbank o pojemności 10000 mAh.

Po co to wszystko?

Torebka ma kilka funkcji. Pierwsza ma chronić nasz budżet. Kiedy tylko wyciągniemy z niej portfel wnętrze podświetli się na niebiesko dzięki diodom LED. Ale to nie wszystko, moduł GPS pozwala nam zdefiniować niebezpieczne strefy, czyli miejsca, w których najczęściej wydajemy niespodziewanie pieniądze i popadamy w zakupowy szał.

Kiedy będziemy się do nich zbliżać torebka będzie nas o tym ostrzegać! W takich momentach diody torebki będą świeciły na bursztynowo, poczujemy też wibracje, które będą nas ostrzegać, że zbliża się finansowe niebezpieczeństwo dla naszego portfela. Jeśli natomiast zignorujemy to ostrzeżenie uruchomi się elektromagnetyczny zamek, który zamknie torebkę i uniemożliwi nam wyciągniecie portfela. Co więcej sam zamek możemy zaprogramować tak, by aktywował się w okresie „zwiększonej wrażliwości na wpadki”.

