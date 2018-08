Z OSTATNIEJ CHWILI! Policja zamknęła szpital - trwa dochodzenie w sprawie ataku w Huddersfield

Fot: Twitter @Andrew_Examiner

Policja zamknęła szpital w West Yorkshire z powodu "poważnego wypadku" - na opublikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach widać krew na chodniku znajdującym się na terenie Huddersfield BMI Hospital.

Jak czytamy na łamach "The Huddersfield Examiner" służby policyjne zdecydowały o całkowitym zamknięciu prywatnego szpitala Huddersfield BMI Hospital. Wszystkie zaplanowane na dziś wizyty pacjentów zostały odwołane, a drogi dojazdowe do placówki medycznej odcięte policyjnym kordonem.

Co się stało?

W oficjalnym komunikacie przesłanym czytamy jedynie, że szpital będzie zamknięty do 7:00 23 sierpnia, a w razie nagłych wypadków pacjenci proszeni są o kontakt telefoniczny. Obecnie na miejscu znajdują się oficerowie West Yorkshire Police, którzy wykonują czynności związane z "poważnym wypadkiem", który miał mieć miejsce na zewnątrz placówki.

Wszystko wskazuje na to, że powodem tej decyzji mogą być związane ze śladami krwi, które dziś rano pojawiły się chodniku przy ulicy Birkby Hall Road, nieopodal wejścia do szpitala. Jak czytamy w relacji jednego z pacjentów około godziny 8 rano władze szpitala poinformowały go o całej sprawie. Nie wyjaśnili dokładnie o co chodzi, ale była mowa o policji, która "odcięła szpital".

We are awaiting police statement on Birkby incident. Appears to be blood on pavement and wall at hospital entrance on Birkby Hall Road pic.twitter.com/dQrYC8I2wC — Andrew Robinson (@Andrew_Examiner) August 22, 2018

Przedstawiciele West Yorkshire Police potwierdzili oficjalnie, że przed szpitalem doszło do wydarzenia, w wyniku którego mężczyzna doznał poważnych obrażeń. Okoliczni mieszkańcy z Birkby Hall Road mówili na łamach "The Huddersfield Examiner", że słyszeli strzały ze strzelby. Ktoś miał krzyknąć "uważaj, on ma broń", a do rzekomej strzelaniny miało dojść tuż przed północą.