Z OSTATNIEJ CHWILI: Nożownik zaatakował kobietę i jej dzieci w Kent. Mogli spłonąć żywcem! NEWS

ŻYCIE W UK

wiadomości

Wielka Brytania

W Broadstairs w hrabstwie Kent nożownik zaatakował kobietę oraz jej córkę w ich domu. Na szczęście z pomocą przyszedł im bohaterski nieznajomy.

Do dramatycznych scen doszło w Broadstairs w hrabstwie Kent. Zraniona mama została uratowana przez przypadkowego mechanika, który znajdował się w pobliżu jej w domu, w którym doszło do ataku. Świadkowie opisują, że kobieta biegała po ulicy próbując uciec przed uzbrojonym w zakrwawiony nóż napastnikiem.

Polska rodzina zaatakowana w Edynburgu! Na interwencję policji czekała….7 godzin

Bohaterem okazał się mechanik z zawodu, Jeremy Talbot, który udzielił poszkodowanej pierwszej pomocy na trawniku przed domem. „Wybiegłem z samochodu i wziąłem apteczkę z bagażnika” – relacjonował Jeremy. „W tym samym momencie z domu wyszła kompletnie naga kobieta, za nią zobaczyłem trzymającego zakrwawiony nóż mężczyznę”.

„Opatrzyłem ją. Miała dużą ranę na szyi oraz 5 albo 6 ran na plecach” – powiedział Talbot. Gdy zauważył, że w domu się pali i dowiedział się od poranionej kobiety, że w środku mogą przebywać jej dzieci, rzucił się do pomocy.

„Zostawiłem ją przed domem z innymi, którzy znaleźli się na miejscu i wbiegłem do środka z jednym z jej sąsiadów. Schody prowadzące na piętro się paliły, a ja zobaczyłem siedzącego na kanapie mężczyznę trzymającego nóż kuchenny”.

„Gdy mnie zobaczył, to chciał do mnie podejść, ale sąsiad, z którym tam poszedłem, odepchnął go ode mnie, co pozwoliło mi pobiec na górę i odszukać dzieci znajdujące się w domu”.

Jednak okazało się, że nie są zagrożone, bo przebywały już na zewnątrz. Jeremy opuścił płonący budynek zostawiając napastnika w środku.

Polski student opowiada, jak doszło do rasistowskiego ataku w Telford!



Wskutek ataku nożownika kobieta oraz jej córka odniosły kilka ran i zostały przewiezione do szpitala. Napastnik, który najprawdopodobniej jest partnerem lub byłym partnerem poszkodowanej, został aresztowany przez policję.