Z OSTATNIEJ CHWILI: Funt dzisiaj wyjątkowo mocny w relacji do polskiego złotego

Funt brytyjski jest najsłabszy dzisiaj w stosunku do dolara, wczoraj natomiast umocnił się w stosunku do euro po tym, jak Europejski Bank Centalny utrzymał - zgodnie z oczekiwaniami - stopy procentowe...

Ogłoszone niedawno przez premier Theresę May przedterminowe wybory parlamentarne zaplanowane zostały na 8 czerwca. Wybory zawsze budzą wiele emocji i niejasności, dlatego przedstawiamy kilka pomocnych...

Tusk spotkał się z Theresą May w Goeteborgu. Wniosek jest jeden: „Czas ucieka”!

Donald Tusk spotkał się dzisiaj z Theresą May w Goeteborgu z okazji szczytu społecznego Unii Europejskiej. Oboje zgodzili się co do tego, że jeszcze wiele pracy trzeba włożyć w rozmowy dotyczące Brexitu...