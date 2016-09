Wzięli sprawy w swoje ręce – mieszkańcy SAMI uporali się z gangiem imigrantów [wideo] ROZRYWKA

Mieli już dość bandy tureckich imigrantów, która terroryzowała okolicę, więc postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. Czy mieszkańcy miasteczka Zaandam położonego na północy Holandii mszcząc się za swoje krzywdy dali przykład innymi?

Na udostępnionym w internecie nagraniu widzimy młodych ludzi pochłoniętych bójką. Po jednej stronie walczą urodzeni w Zaandam Holendrzy, a po drugiej – imigranci z Turcji, którzy w przeciągu kilku ostatnich lat osiedlili się w Kraju Tulipanów.

Według doniesień lokalnej prasy do eskalacji konfliktu doszło, gdy lokalna młodzież straciła cierpliwość do przybyszów znad Bosforu, a policja nie potrafiła dać sobie z nimi rady. Całe Zaandem miało już dość młodocianej huliganerki, ale nikt nie potrafił sobie z nią skutecznie poradzić. Doszło więc do rękoczynów…

Sprawa stała się głośna, dotarła do krajowych mediów, a samozwańczy przywódca tureckiego gangu Ismail Ilgun pojawił się nawet w telewizji. W ramach jednego z popularnych talk show bronił siebie i swoich pobratymców mówiąc, że lokalne władze nie są w stanie zorganizować im czasu wolnego, więc szlajają się po ulicach i szukają zaczepki.

Jakkolwiek kuriozalnie brzmi takie usprawiedliwienie zostało ono natychmiast skontrowane przez Cinderellę Meijer z lokalnego ośrodka dla młodzieży. Okazało się, że młodzi Turkowie zaproszeni na zajęcie odwdzięczyli się… demolką i kradzieżami.