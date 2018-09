Wszystko, co musisz wiedzieć o podróżowaniu po Brexicie

Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii często zdarza się podróżować, więc w jednym miejscu zebraliśmy wszystkie informacje dotyczące tego, jak będą wyglądały nasze podróże po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Do Brexitu zostało już mniej niż 200 dni, więc jeśli planujecie w przyszłym roku wycieczki po Europie, to warto dowiedzieć się, co zmieni się po 29 marca 2019 roku.

Kurs funta podniósł się po informacji Barniera o tym, że umowa ws. Brexitu może zostać zawarta w listopadzie

Czy będzie można rezerwować bilety na loty po Europie po 29 marca 2019?

Obecnie loty między krajami Unii Europejskiej a Wielką Brytanią odbywają się na podstawie umowy o "otwartym niebie", która umożliwiła tanim liniom lotniczym latanie do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ta sama umowa umożliwia irlandzkiemu Ryanairowi wykonywanie lotów między Wielką Brytanią a resztą Europy. Europejski rynek lotniczy podlega kontroli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). W tym momencie nie ma żadnych porozumień, które umożliwiałyby poruszanie się brytyjskich samolotów po przestrzeni lotniczej państw Unii Europejskiej po 29 marca 2019.

Jednakże szefowie większości wiodących linii lotniczych, w tym EasyJeta i BritishAirways uważają, że osiągnięcie porozumienia w tej sprawie jest możliwe.

"Jestem pewien, że po Brexicie nadal będziemy mogli latać do krajów europejskich. Nikt nie sugeruje, że latanie między Wielką Brytanią a krajami Unii będzie w jakimś stopniu ograniczone" - powiedział Johan Lundgren, dyrektor EasyJeta.

Innego zdania jest największy, europejski, tani przewoźnik Ryanair. Ze strony irlandzkiej linii lotniczej kilkukrotnie padały ostrzeżenia, że po Brexicie niektóre samoloty tej linii mogą zostać uziemione na "nie wiadomo jak długi okres czasu". Przypominamy, że każda linia lotnicza sprzedająca bilety na lot, którego nie będzie mogła wykonać, musi zwrócić klientowi pieniądze za bilety.

Czy nadal pasażerowie będą mogli ubiegać się o odszkodowanie od linii lotniczych?

Obecnie prawo lotnicze w Unii Europejskiej nakazuje liniom wypłacenie odszkodowania za opóźniony lot, a jego wysokość waha się między 250 a 600 euro - w zależności od opóźnienia. Propozycje Brukseli mogą jednak drastycznie obniżyć liczbę pasażerów mających prawo do rekompensaty: o połowę mniejsze odszkodowanie dla lotów opóźnionych o pięć godzin na krótkim dystansie oraz zwiększenie progu dla lotów długodystansowych do 12 godzin oraz dla średniodystansowych do 9 godzin.

Jednak rząd brytyjski stwierdził, że nie ma w planach zmian w wysokościach rekompensat dla klientów, twierdząc, że "Wielka Brytania nie będzie wprowadzała niższych standardów niż te, które obowiązują obecnie".

Co z paszportami?

Brytyjskie paszporty po 29 marca 2019 roku nadal będą ważnymi dokumentami w Wielkiej Brytanii, jednak utracą swoją ważność jako dokument Unii Europejskiej, a stanie się to dokładnie 29 marca 2019 roku o godzinie 11. Paszporty, które zostaną wydane po tej dacie, nie będą już miały na okładce napisu "Unia Europejska".

Czy do krajów Unii będą potrzebne wizy?

Prawdopodobnie nie będą, ale mogą pojawić się dodatkowe wymogi administracyjne. W dokumencie nazwanym "białą księgą" zostało zaproponowane rozwiązanie umożliwiające bezwizowy ruch między Wielką Brytanią, a Unią Europejską dla celów turystycznych. Jedynym utrudnieniem dla osób z brytyjskimi paszportami może być konieczność zarejestrowania się w systemie ETIAS, co zostało już wcześniej zapowiedziane przez Unię Europejską.

Cła i sklepy bezcłowe

Od 1999 roku podróżni latający między krajami Unii Europejskiej nie mogą korzystać z oferty sklepów wolnocłowych. Kiedy jednak Wielka Brytania wyjdzie z Unii, to będzie mieć dokładnie taki sam status jak kraje trzecie, więc podróżni udający się z lub do Wielkiej Brytanii będą mogli kupić tańszy alkohol czy wyroby tytoniowe. Jednak podróżni z Unii nie będą mogli dłużej przewozić do Wielkiej Brytanii nielimitowanych ilości alkoholu, tak jak to ma miejsce teraz.

Czy moja karta EHIC nadal będzie ważna?

W "białej księdze" Wielka Brytania twierdzi, że chce, aby "kraje europejskie oraz Wielka Brytania nadal kontynuowały współpracę w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) w celu otrzymywania opieki zdrowotnej w krajach całej Unii oraz w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że osoby wybierające się na wakacje do krajów Unii będą mogły nadal korzystać z ich opieki medycznej na podstawie tej karty. Jednak nie będzie to obowiązywało osób wyjeżdżających do takiego kraju na dłuższy okres.

Prawo jazdy

Wszyscy kierowcy posiadający wyłącznie prawo jazdy brytyjskie muszą wiedzieć, że będzie ono ważne w krajach unijnych do momentu wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Oznacza to tyle, że jeśli ktoś będzie chciał mieszkać np. w Polsce i posiada tylko brytyjskie prawo jazdy, to będzie musiał złożyć aplikację o nowy dokument. Trzeba w tym miejscu nadmienić, że kwestia ta nadal pozostaje nierozwiązana.

Państwa Unii Europejskiej nakazały Michelowi Barnierowi uniknąć twardego Brexitu

Co z roamingiem?

Opłaty roamingowe zostały zniesione na terenie Unii Europejskiej w 2017 roku. Po Brexicie Wielka Brytania straci te przywileje i opłaty za roaming będą zależeć wyłącznie od operatorów.