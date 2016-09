Wstrzymano ci prawo do pobierania dodatków Tax Credits? Zobacz, jak można je odzyskać! PORADNIKI

dom

dziecko

NEWS

Londyn

pieniądze

Wielka Brytania

Do HMCR wpływa coraz więcej skarg na bezprawne wstrzymanie prawa do pobierania dodatków Tax Credits. Wszystkiemu winna jest firma Concentrix, której błędne działania pozbawiły pieniędzy tysiące ludzi. Zobacz co zrobić, jeśli i Tobie wstrzymano wypłatę dodatków Tax Credits.

HMRC zapowiedziało już, że nie przedłuży współpracy z firmą outsourcingową Concentrix, która miała ścigać przestępstwa z tytułu wyłudzania zasiłków. Wskutek błędnych decyzji pracowników firmy pieniędzy pozbawionych zostało nawet kilka tysięcy uprawnionych do otrzymywania pomocy ludzi.

Uwaga! Ważne zmiany w Working Tax Credit!

W rękach firmy Concentrix leży jeszcze los 200 tys. gospodarstw domowych, ale są to sprawy rozpoczęte wcześniej i wiadomo już, że firma nie będzie otwierała żadnych nowych dochodzeń. Natomiast już teraz HMRC przejęło od firmy Concentrix wszystkie apelacje odnoszące się do bezprawnego, zdaniem osób pobierających zasiłki, wstrzymania wypłat dodatków Tax Credits.

Imigranci o niskich kwalifikacjach będą musieli starać się o pozwolenie na pracę po Brexicie?

Jeśli i Tobie wstrzymano wypłatę dodatków Tax Credits, to powinieneś wykonać następujące kroki:

1. Żądaj „ponownego, obowiązkowego rozpatrzenia” swojej sprawy. Jeszcze do niedawna wnioski o „obowiązkowe rozpatrzenie” lądowały na biurkach pracowników Concentrix, ale teraz wszystkie takie wnioski rozpatrują urzędnicy HMRC.

Aby złożyć wniosek należy wypełnić formularz „Mandatory Reconsideration”. Formularz ten, wraz z dodatkowymi dokumentami, trzeba wysłać pod adres Tax Credit Office w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o odebraniu dodatków Tax Credits. Jeśli formularz „Mandatory Reconsideration” wypełniłeś już wcześniej i przesłałeś go na adres firmy Concentrix, to nie musisz tego robić ponownie, ponieważ Twój wniosek automatycznie przejął HMRC i to właśnie z tej instytucji otrzymasz odpowiedź.

2. Jeśli „ponowne, obowiązkowe rozpatrzenie” sprawy nie przyniosło skutku, to pozostaje Ci jeszcze odwołanie się od tej decyzji w Social Security and Child Support Tribunal (jeśli mieszkasz w Anglii, Walii lub Szkocji) albo w Appeals Service Northern Ireland (jeśli mieszkasz w Irlandii Północnej).

Mają dziewiętnaścioro dzieci i NIE CHCĄ zasiłków od państwa. Jesteście zaskoczeni?

Wnioski o „obowiązkowe rozpatrzenie” sprawy powinny zostać przeprocesowane w ciągu 2 – 3 tygodni. Jeśli HMRC stwierdzi, że decyzja o wstrzymaniu Ci prawa do pobierania dodatków Tax Credits została wydana bezprawnie, to odzyskasz wszystkie zaległe pieniądze.