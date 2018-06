Wściekły atak rowerzysty na kierowcę! Mężczyzna próbował wymierzyć londyńczykowi sprawiedliwość maczetą...[wideo]

Fot. YouTube

Metropolitan Police pilnie poszukuje mężczyzny, który rzucił się z maczetą na nieostrożnego kierowcę. Nagranie z niebezpiecznego incydentu opublikował w sieci londyńczyk, który w środowe popołudnie poruszał się jedną z głównych ulic dzielnicy Croydon.

Na nagraniu widzimy, jak rowerzysta próbuje wyprzedzić z prawej strony stojące w korku samochody. W pewnym momencie jednak kierowca niebieskiego Volkswagena również wykonuje manewr wyprzedzania, nie zwracając zupełnie uwagi na innych uczestników ruchu drogowego.

Rowerzysta został wyraźnie potrącony przez kierowcę Volkswagena, a fakt ten, jak widać na wideo, doprowadził go do furii. Poszkodowany uczestnik ruchu drogowego zeskoczył z roweru, wyciągnął maczetę i przystąpił do indywidualnego wymierzania kary kierowcy.

Rowerzysta zaczął kopać samochód i próbował wybić maczetą szybę. Gdy nie udało mu się to od strony kierowcy, mężczyzna przeszedł na drugą stronę i spróbował wybić okno od strony pasażera. Tym razem manewr się udał, ale spanikowany kierowca natychmiast otworzył drzwi i uciekł z samochodu.

Policja w Londynie poszukuje teraz krewkiego rowerzysty, który przy pomocy maczety próbował się rozprawić z nieostrożnym kierowcą. Osoby, które mogą znać tożsamość napastnika, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami pod numerem 101.

