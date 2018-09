Wpadka brytyjskiego posła polskiego pochodzenia – Internauci wyśmiali jego argument na rzecz Brexitu

Fot. Twitter

Daniel Kawczyński – urodzony w Polsce poseł do parlamentu brytyjskiego, zamieścił na Twitterze wpis krytyczny względem Unii Europejskiej. Szybko jednak okazało się, że poseł nie ma bladego pojęcia o Wspólnej polityce handlowej UE i że przedstawiony przez niego argument na rzecz Brexitu jest zupełnie nietrafiony.

„[Jestem] teraz w Tesco w Shrewsbury. Proszę miejcie na uwadze, że protekcjonistyczny przekręt UE oznacza preferowanie nieefektywnych unijnych producentów od innych, nieunijnych producentów basenu Morza Śródziemnego, z powodu ogromnych ceł nakładanych przez UE. To prowadzi do tego, że płacicie za swoje produkty więcej! Nigdy więcej po marcu 2019! #Brexit.” - czytamy we wpisie, jaki Daniel Kawczyński umieścił na Twitterze.

Now at Tescos in Shrewsbury. Please remember EU protectionist racket means inefficient EU growers preferred to other non EU Mediterranean growers,due to massive tariffs imposed by EU. This leads to you paying more for your products! No more after March 2019! #Brexitpic.twitter.com/XHBePeDJNy