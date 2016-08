Working Tax Credit tylko do 31 lipca. Pamiętaj!

Ważna data dla Twojego portfela! Przypominamy, że osoby pobierające Working Tax Credit mają czas na złożenie deklaracji przedłużającej okres pobierania zasiłku tylko do końca lipca. Po tym terminie HMRC może wstrzymać nie tylko wstrzymać wypłatę świadczenia, ale także nałożyć na spóźnialskich karę finansową.

Każdego roku mieszkańcy Wielkiej Brytanii pobierający Tax Credit otrzymują pocztą dokument – deklarację roczną (ang. Annual Declaration). Zawiera on pytania o m.in. dochód gospodarstwa domowego, sytuację rodzinną, a także aktualne płatności podatnika. Wartości, które uległy w danym roku zmianie należy uaktualnić, a jeśli nasze dane się nie zmieniły – zaznaczyć to w odpowiednim miejscu i odesłać do HMRC najpóźniej do 31 lipca. Problem w tym, że – mimo powtarzalności procedury – nie wszyscy o tym pamiętają.

„Konsekwencje niewypełnienia dokumentu mogą być bardzo surowe” – przypomina BBC.

Osoby, które obawiają się przekroczenia terminu składania dokumentów drogą pocztową mogą zrobić to także przez internet (na stronie HMRC) lub telefonicznie, pod numerem 0345 300 3900.

„Ważne jest, by pamiętać o wszystkich zmianach, jakie zaszły w naszej sytuacji finansowej i zawodowej. Jeśli pracujemy dłużej lub zarabiamy więcej, powinniśmy to zgłosić, bowiem HMRC musi ponownie przeliczyć należne nam pieniądze, a z pewnością upomni się o każdy nadpłacony funt” – wyjaśnia BBC.

Szacuje się, że Working Tax Credit i Child Tax Credit pobiera ponad 5 mln rodzin mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii. Przyznawane jest osobom o najniższych dochodach.