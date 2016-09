Wódka nieszkodząca wątrobie? To możliwe!

Życie jest przewrotne i wredne. Niemalże wszystkie przyjemne dla nas substancje są niestety bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Jedną z nich jest wódka, której spożywanie w nadmiarze prowadzi do uszkodzenia wątroby.

Wątroba to najbardziej zadziwiający i rozpalający wyobraźnię organ w ludzkim organizmie. Uszkodzona, zachowuje się jak ogon jaszczurki i odrasta, a raczej się regeneruje. Wątroba, to organ mający kluczowe znaczenie dla oczyszczania naszego organizmu ze wszelkich toksyn. Gdy pijemy alkohol, to wątroba natychmiast bierze go za truciznę i rzuca wszystkie inne „zajęcia”, żeby oczyścić z niego nasz organizm.

Niestety alkohol ma na wątrobę wyniszczający wpływ, ponieważ długotrwałe jego spożycie prowadzi do nieodwracalnego wyniszczenia tego organu – marskości wątroby. Jedną z przyczyn tej przewlekłej choroby jest nadmierne spożycie alkoholu.

Jednak dla fanów „czystej” na całym świecie pojawiło się światełko w tunelu. Gorzelnicy z amerykańskiej firmy Bellion opracowali wódkę, która ma o wiele mniej wyniszczający wpływ na organizm niż powszechnie produkowane trunki. Do wyprodukowania „zdrowej” wódki wykorzystywana jest technologia NTX. Za tym tajemniczym skrótem kryją się składniki wykorzystywane do produkcji „czystej” jakimi są glicyryzyna, mannitol i sorbian potasu. Dają one ochronę wątrobie i zmniejszają skutki picia wysokoprocentowego alkoholu aż o 93%!

Technologia NTX została opracowana przez firmę Chigurupati Technologies założoną przez pochodzącego z Indii Harsha Chigurupati’ego. „Teraz ludzie będą mogli cieszyć się z picia i dbać o wątrobę jednocześnie” – mówi z entuzjazmem Chigurupati, który wraz z zespołem spędził aż dekadę nad opracowaniem bezpiecznej dla zdrowia wódki.

Naukowcy, którzy badali produkt pod kątem jego wpływu na zdrowie człowieka są zdania, że przedstawione przez firmę zapewnienia o znikomym wpływie są prawdziwe. Jednak trzeba pamiętać, żeby nie traktować tego alkoholu jako w pełni „bezpiecznego”.

„Każdy spożywający alkohol na tej planecie robi to, ponieważ chce się wprowadzić w stan przyjemnego upojenia, a nie dlatego, że chce zniszczyć swoje zdrowie. Nie ma potrzeby, żeby ludzie musieli wybierać między zdrowiem i alkoholem” – zauważył Chigurupati.

Obecnie wódkę Bellion można kupić w 15 stanach USA, ale firma już planuje ekspansję na cały świat. Zdecydowanie musi pomyśleć o krajach Europy środkowej i wschodniej, w których spożywanie wódki należy do swoistej narodowej tradycji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na LAJT (lajt.co.uk)

Chcesz poznać więcej tajemnic gwiazd? Chciałbyś schudnąć, a nie wiesz jak się do tego zabrać? Najnowsze trendy, plotki, romanse, skandale, skuteczne diety, rozrywka tylko na LAJT (lajt.co.uk)