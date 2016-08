Władze parku narodowego w UK zakazują zbierania grzybów

Władze parku New Forest zdecydowały się wprowadzić całkowity zakaz zbierania grzybów, żeby chronić kruchy w tym miejscu ekosystem.

Odtąd nikt nie będzie mógł zbierać i wynosić żadnych grzybów z terenu New Forest. Władze parku, zaniepokojone tym szkodliwym procederem, twierdzą, że każdej jesieni ogromne połacie parku są wręcz ogałacane z grzybów.



Komercyjne zbieranie grzybów w parku, który objęty jest ochroną, zostało przez jego władze zakazane kilka lat temu. Teraz natomiast zabronione zostanie także zbieranie małej ilości grzybów przeznaczonych na własny użytek.

Zakaz został wprowadzony z powodu dużej liczby osób, które twierdziły, że zbierały grzyby na własny użytek, a w rzeczywistości po prostu je sprzedawały.

Nowy przepis ma zapobiec niszczeniu ekosystemu już w tym roku, a władze parku ostrzegają, że będą ściśle go przestrzegać, żeby osoby, które wcześniej nagminnie ignorowały zakaz, przestały być bezkarne.

Rzecznik parku powiedział: – W ostatnich latach zaobserwowaliśmy coraz większą modę na zbieranie grzybów, dlatego stało się to dodatkowym argumentem dla wprowadzonego przez nas zakazu.

- Wskutek niepokojów ze strony instytucji zajmujących się ochroną przyrody oraz rosnących obaw lokalnej społeczności, władze parku nie będą dłużej pozwalały na zbieranie grzybów – dodał rzecznik.

Zakaz ma poparcie także innych instytucji, w tym National Park Authority (NPA) oraz New Forest Association. Oliver Crosthwaite-Eyre, przewodniczący NPA powiedział, że „całkowicie popiera decyzję władz parku, które chcąc chronić lokalny ekosystem zabraniają zbierania grzybów. Jest to szczególne ważne w tym miejscu, ponieważ na terenie New Forest znajduje się wiele rzadkich gatunków”.

- Pozostawienie grzybów pozwoli lepiej chronić ten kruchy ekosystem, na czym skorzystamy my wszyscy – dodał prezes.

Dla przyrodników i osób zajmujących się ochroną lasów i przyrody grzyby są ważne z powodu ich specyficznego powiązania z korzeniami drzew. Szacuje się, że 85 proc. gatunków drzew na świecie jest ściśle związanych z grzybami i nie może bez nich normalnie funkcjonować. To samo dotyczy samych grzybów, które z kolei nie mogą funkcjonować bez drzew.