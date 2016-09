Will Smith ukrywa swoją orientację?

Niekwestionowany gwiazdor kina akcji Will Smith jest podejrzewany o ukrywanie swojej homoseksualnej orientacji. Jego wieloletnim kochankiem ma być Duan Martin, z którym się przyjaźni od kilku lat.

Co na to żona gwiazdora? Mówi się, że Jada Pinkett Smith jest lesbijką i oboje żyją w otwartym związku, który zresztą istnieje tylko na potrzeby ich wizerunku. Co więcej, aktor miał płacić swojemu kochankowi za ukrywanie prawdy o jego orientacji.

Sprawa wyszła na jaw gdy Duan Martin nie mógł spłacić długów i ogłosił bankructwo. Wtedy jego rzeczy zostały zlicytowane wśród nich był jego laptop, na którym znajdowały się filmy i zdjęcia, których „świat nie powinien zobaczyć”.

