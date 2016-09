Wielkość penisa, męskie piersi i przepocone pachy. O te rzeczy najbardziej martwią się mężczyźni

Okazuje się, że przejmowanie się własnym wyglądem nie jest tylko i wyłącznie domeną kobiet. Mężczyźni tak samo jak one zwracają uwagę na to jak wyglądają. Podobne wnioski płyną z tematu poruszonego w popularnym serwisie społecznościowym reddit.

Waga, włosy i skóra, to najczęstsze powody do zmartwień dla panów, którzy często przeglądają się w lustrze patrząc z wielką dozą krytycyzmu na swój wygląd. Wszyscy myśleliśmy, że troska o swój wygląd i to jak nas widzą inni ludzie, jest domeną tylko i wyłącznie kobiet. Teraz okazuje się, że kolejny mit na temat ludzkiej natury upada.

Na portalu społecznościowym reddit pojawił się ciekawy wątek, z którego płyną właśnie takie wnioski. Jest on szalenie popularny, ponieważ jak na razie odpowiedziało w nim ponad 5 500 użytkowników. Umieszczony został zaledwie tydzień temu i zatytułowany pytaniem: „do wszystkich facetów. O co najbardziej martwisz się przeglądając się w lustrze?”

Czego boją mężczyźni?

Jeden z wielu użytkowników, którzy zdecydowali się odpowiedzieć w wątku napisał: „mam ginekomastię, czyli przerost sutka u mężczyzn. Codziennie rano męczę się niemiłosiernie gdy muszę się ubrać. Sprawia mi to ogromny problem”.

„Tak naprawdę mogę nosić tylko jeden rodzaj koszuli, czarną z grubego materiału. Mimo to wciąż widać mi wystające sutki. Jeśli chcesz kompletnie zepsuć nastolatkowi życie daj mu ginekomastię” – żalił się użytkownik ClinicalScientician.

Jeden z komentujących zalecał użytkownikowi cierpiącemu na ginekomastię rozwiązanie w postaci swego rodzaju biustonosza: „wiem, że wielu facetów powie, że to jest dziwne, ale może lepiej kupić obcisłą odzież przeznaczoną dla mężczyzn. Mnie ona dodała pewności siebie, gdyż zdołała ukryć moje męskie piersi” – radził użytkownik.

Inny komentujący przyznał, że również miał ginekomastię, ale zdecydował pozbyć się tej przypadłości operacyjnie.

Wiatr we włosach

Kolejnym problemem, który spędza sen z powiek wielu mężczyznom to włosy, a właściwie ich brak. Łysienie to temat, który u wielu z nich budzi wielki niepokój.

„Nie wierz tylko w te mity o tym, że całkowite ogolenie głowy lepiej wygląda niż łysienie. Jeśli nie masz odpowiedniego kształtu czaszki i szczęki będziesz wyglądał po prostu dziwnie. Jak wielki palec u stopy”.

Ośrodek badań nad wyglądem mieszczący się przy uniwersytecie West of England przeprowadził ankietę, która ujawniła dość szokujące dane na temat zachowania mężczyzn. Według niej 80 proc. mężczyzn czuje niepokój mówiąc o swoim ciele, podczas gdy podobne odczucia ma 75 proc. kobiet. 38 proc. mężczyzn poświęciło by rok życia, aby mieć idealne ciało, podczas gdy podobne życzenie pojawia się u nieco ponad 30 proc. kobiet. Znów mężczyźni górą, ale czy to dobrze?

Ankieta ujawniła, że mężczyźni patrzą krytycznym wzrokiem na takie mankamenty swojego ciała jak „piwny brzuch”, brak muskularnych ramion czy klatek piersiowych. Trend ten przenosi się na wzrost liczby operacji plastycznych, który jest w ostatnich latach wyraźnie zauważalny.

