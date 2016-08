Wielki powrót Kononowicza – polska wojna z terrorem rozpoczęta! (wideo)

Takiego zwrotu akcji w konflikcie z Państwem Islamskim nie spodziewał się chyba nikt. Krzysztof Kononowicz, były kandydat na prezydenta Białegostoku i fenomen polskiego YouTube`a, “zaczyna walkę” i deklaruje, że chce mordować terrorystów!

Sławę w polskim internecie Krzysztof Kononowicz zdobył pod koniec 2006. Urodzony w Kętrzynie mężczyzna z wykształcenia kierowca-mechanik zapowiedział, że chce zostać prezydentem miasta Białystok. Publikowane na łamach YouTube filmiki, w których przedstawia swój program z kultowym dziś “żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego”, zdobyły olbrzymią popularność, a ich bohater stał się krajowym fenomenem. Nie tylko te kilka milionów internautów, które w sieci obejrzało jego filmiki, ale także dziennikarze i psychologowie zastanawiali się czy to wszystko jest robione na serio…

Ostatnimi laty o niedoszłym prezydencie stolicy disco-polo w tureckim swetrze było cicho, ale narastający konflikt na Bliskim Wschodzie zmusił go do interwencji. “Dowiedziałem się, że islamiści mordują naród, księży, wszystkich. Trzeba zacząć z nimi walczyć! Będę walczyć!” – zapowiada w nowym filmiku paląc przy tym flagę Isis.

Na wojnę z terrorem nie chce iść sam – apeluje do światowych potęg, do “wszystkich prezydentów: i Polski, i do Merkel i do Busha, żeby walczyć z islamistami, żeby nie mordowali księży, bo księży mordować nie wolno”. W jego nowym spocie nie brakuje mocnych deklaracji – “chcę iść do nich. Walczyć. Zabijać ich chcę, żeby oni nie mordowali”.

Rzecz jasna bardzo trudno traktować deklarację Kononowicza poważnie, podobnie jak jego poprzednie wystąpienia, ale trudno odmówić mu dobrych chęci. To i tak więcej, niż postawa kilku europejskich państw…