Wielka Brytania szykuje się do zmian w limitach spożycia alkoholu dla kierowców

W Wielkiej Brytanii na nowo rozgorzała dyskusja dotycząca zmian w limicie spożycia alkoholu dla kierowców. Jak wynika z danych zaprezentowanych przez Department for Transport (DfT) rośnie liczba osób rannych i zabitych przez jeżdżących na podwójnym gazie.

Według statystyk aż o siedem procent zwiększył się odsetek osób zabitych lub rannych w kolizjach drogowych, w których co najmniej jeden z kierowców uczestniczących w zdarzeniu prowadził samochód przekraczając dozwolony limit spożyciu alkoholu. Szacuje się, że 9040 osób zostało zabitych lub rannych w wyniku incydentów związanych z jazdą pod wpływem w 2016 roku - w 2015 tego typu przypadków było tylko (albo aż) 8470.

DfT zwraca uwagę, że zwiększona liczba wypadków na drodze spowodowanych nadmiernym spożyciem napojów wyskokowych waha się od 220 do 250. Jazda pod wpływem i urazy nią spowodowane są na najwyższym poziomie od 2012 i według Department for Transport jest to odpowiednie przyczynek do refleksji nad wprowadzeniem ewentualnych zmian w zakresie limitów spożycia alkoholu.

Przypomnijmy, dopuszczalne limit alkoholu dla kierowców w Wielkiej Brytanii wynosi:

35 miligramów alkoholu na 100 mililitrów oddechu,

80 miligramów alkoholu w 100 mililitrach krwi

107 miligramów alkoholu na 100 mililitrów moczu.

Co prawda kary za jazdę po pijaku są w UK dość surowe, ale nijak nie odstrasza to niektórych kierowców, co nierzadko kończy się tragedią.

"Obecny limit jazdy pod wpływem alkoholu daje fałszywe poczucie, że można bezpiecznie pić i jeździć" - komentował Joshua Harris z organizacji Brake. "Badania wykazały, że nawet bardzo małe ilości alkoholu dramatycznie wpływają na bezpieczną jazdę. Kierowcy, których poziom alkoholu we krwi jest o połowę niższy od obowiązującego limitu, są co najmniej dwa razy bardziej narażeni na śmierć w wypadku niż ci, którzy nie mają alkoholu we krwi".

"Nasze obecne prawo dotyczące jazdy po pijanemu jest mało przejrzyste i wspiera przekonanie, że mieszanie alkoholu i prowadzenia samochodu jest do zaakceptowania - to musi się zmienić" - apelował Harris.