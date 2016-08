Wielka Brytania: Policjant nakazał muzułmance zdjąć burkini. Zobacz reakcję plażowiczów! [wideo]

Grupa pranksterów postanowiła sprawdzić, czy na plażach w Wielkiej Brytanii strój burkini jest tak samo niemile widziany, jak na plażach południowej Francji. Reakcja brytyjskich plażowiczów zaskoczyła jednak nawet samych żartownisiów!

Sprawa burkini rozgrzała tego lata do czerwoności miliony Europejczyków. W Austrii, Niemczech i Szwajcarii muzułmańskie stroje kąpielowe zostały zakazane na basenach, natomiast we Francji przepis ten rozszerzono nawet na plaże. Od kilku tygodni muzułmanki nie mogą nosić pełnych strojów kąpielowych w 20 francuskich gminach na południowym wybrzeżu.

Przeciwnik islamu będzie walczył o prawo muzułmanek do noszenia burkini

Tymczasem w Wielkiej Brytanii zakaz noszenia burkini wywołał raczej powszechne oburzenie, niż aprobatę dla „wyzwalania muzułmanek spod opresji mężczyzn”. W celu sprawdzenia nastrojów Brytyjczyków grupa młodych pranskterów przeprowadziła eksperyment na jednej z plaż w Southend-on-Sea w Essex. A rezultaty tego eksperymentu zaskoczyły nawet samych żartownisiów!

Jak widać na filmie przebrany za policjanta mężczyzna podchodzi do kobiety ubranej w burkini i nakazuje jej zdjąć strój. – Nie możesz tego nosić na plaży. Wyglądasz jak terrorystka. Obawiam się, że masz to na sobie, ponieważ jesteś ciemiężona – mówi aktor udający policjanta.

Francuzi krytykują Brytyjczyków: Sprzedaż burkini w Europie to lekkomyślność!

Kobieta w burkini odmawia jednak zdjęcia stroju i powołuje się w tym względzie na wolność religijną. – Niczego nie zdejmę. Mam prawo nosić to, co chcę – mówi aktorka udająca muzułmankę. – Czym różnię się od innych ludzi, którzy mają na sobie to co chcą? To jest rasizm. Nie możesz do mnie tak mówić. Nie czuję się ciemiężona w żadnym stopniu – dodaje.

Policjanta i kobietę w burkini szybko otacza garstka gapiów. Niektórzy stają w obronie „muzułmanki” i nalegają, że ma ona prawo do noszenia tego, co chce. Jedna z kobiet wchodzi nawet w ostrą polemikę z policjantem i powtarza, że funkcjonariusz nie ma prawa ingerować w strój „muzułmanki”.

Eksperyment kończy się, gdy nastroje w stosunku do policjanta stają się coraz bardziej wrogie. W trakcie całego zdarzenia nie znalazła się ani jedna osoba, która uważałaby, że burkini to strój niestosowny, który powinien zostać na brytyjskich plażach zakazany.