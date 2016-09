Wielka Brytania po Brexicie: Polka odpowiada na list Brytyjczyka

List Simona Crowa, który przyszedł na adres mailowy naszej redakcji jeszcze przed referendum 23 czerwca, wzruszył nie tylko nas, ale także i naszych czytelników. W odpowiedzi na niego przedwczoraj otrzymaliśmy kolejną porcję korespondencji. Autorką poniższego listu jest Julia Bull, polska imigrantka w Wielkiej Brytanii. Zapraszamy do lektury!

Drogi Simonie Crow!

Dziękuje Ci bardzo za Twój niesamowity list. Twoje słowa upewniły mnie, że część społeczeństwa w tym kraju wciąż myśli racjonalnie i potrafi dostrzec pozytywną stronę i korzyści płynące z imigracji. Wielu z nas znalazło szczęście, miłość i spokojnie życie przyjeżdżając do Wielkiej Brytanii, podobnie jak udało się to niektórym Brytyjczykom wyjeżdżającym ze swojego kraju. Imigracja jest naturalnym zjawiskiem. Mamy z nią do czynienia od wieków i nieważne jak bardzo byśmy chcieli, nie zmienimy jej. Traktowałam Twój kraj z szacunkiem i zawsze myślałam o nim, jako o drugim domu… Przynajmniej do dnia dzisiejszego.

Budząc się dzisiejszego poranka i oglądając wiadomości, poczułam się obco. Nigdy wcześniej nie czułam się tak wyobcowana, jak teraz, ponieważ moja przyszłość i przyszłość wielu Polaków pozostaje nieznana. Mój mąż i moje dzieci mają brytyjskie obywatelstwo, ale ja nie i boję się, że w tej sytuacji mój status może się radykalne zmienić w zależności od tego, jakie decyzje zostaną podjęte przez polityków.

To, że ktoś urodził się w innym kraju, nie powinno decydować o jego losie. Nie czuję się ani lepsza, ani gorsza od innych obywateli UK i nie chce być traktowana w taki sposób. Oczywiście, zdarzają się przypadki ludzi, który przybywają na Wyspy tylko po to, aby nadużywać systemu opieki socjalnej i powinni oni ponieść karę, ale większość z nas szuka tu swojego miejsca na świecie.

Przyjechałam do Wolverhampton kiedy miałam 19 lat, aby studiować. Całkiem nieźle zaadaptowałam się do brytyjskich warunków. Podobnie, jak większość imigrantów szanuję Was, Waszą kulturę i tradycję i wychowuję moje dzieci tak, aby miały podobne podejście. Pracuję ciężko i staram się pomóc Wam w budowie silnej gospodarki, ale w dniu, gdy ogłoszono wyniki referendum, poczułam się zawiedziona. Uświadomiłam sobie, że wszystkie moje starania nie zostały należycie docenione. W mojej ocenie my (imigranci) podczas kampanii na rzecz Brexitu zostaliśmy obarczeni winą za wszystko, co złe na Wyspach. Głównie za zabieranie Wam pracy i żerowanie na benefitach, ale także za zrujnowanie Waszego systemu opieki zdrowotnej! Wydaje mi się, że brytyjski rząd i politycy używając kłamstw stworzyli model „złego imigranta” i jeszcze bardziej nakręcili falę agresji, która w nas uderza. Teraz, nieważne cokolwiek zrobimy, nie uda nam się pozbyć tej etykiety.

Jestem ciekawa, jak Wasz rząd zrealizuje wszystko to, co obiecał. Jak naprawi NHS, jak utrzyma ceny jedzenia i innych produktów na tym samym poziomie i jak zmotywuje ludzi, którzy obecnie siedzą na benefitach, aby ciężko pracowali w fabrykach i na polach. Chciałabym to zobaczyć, Wielka Brytanio, ale boję się, że nic takiego się nie stanie. Przynajmniej nie za mojego życia…

Życzę Wielkiej Brytanii wszystkiego najlepszego pomimo tego, że uważam głosowanie za Brexitem za olbrzymią pomyłkę. To wciąż miejsce, które nazywam domem, moja rodzina i wszystkie moje wspomnienia są z nim związane. Wciąż będę ciężko pracowała, płaciła podatki i wspierała lokalne przedsiębiorstwa, aby wszystkim nam żyło się lepiej. Będąc dumną z bycia Polką nie pozwolę jednak nikomu urągać mojej osobie z powodu mojego pochodzenia.

Simon, dziękuje Ci bardzo za wszystko, co napisałaś. Jestem szczęśliwa mogąc napisać, ze są jeszcze ludzie, rozsądni i wykształceni ludzie, którzy nie obwiniają nas za całe zło w UK.

Z pozdrowieniami,

Julia Bull

