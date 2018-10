Wielka Brytania legalizuje medyczną marihuanę

Europosłowie, którzy zasłynęli z wprowadzania najgłupszych regulacji i mierzenia krzywizny bananów wreszcie wpadli na coś, co będzie korzystne dla każdego Europejczyka. Parlament Europejski chce zakazać...

Pierwszy wirtualny trójwymiarowy program do ćwiczeń dla lekarzy został stworzony przez Golden Jubilee National Hospital w Glasgow.

Łakomstwo to tylko chwilowa przyjemność i niesie ze sobą niemiłe skutki. Jeśli się już przejemy w Święta, to postarajmy się mniej jeść następnego dnia, a w przypadku mocniejszej niestrawności stosujmy...

Poradnik: Co z kartą EHIC po Brexicie? Polacy mieszkający w UK będą uprawnieni do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Polsce?

Do tej porty kara EHIC zapewniała prawo do darmowej opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach podczas pobytu w innych krajach Unii. Co się z nią stanie po Brexicie?