Wielka Brytania chce wybudować mur przeciwko nielegalnym imigrantom

3-metrowy mur chcą postawić we francuskim mieście Calais brytyjskie władze, aby ochronić Wyspy przed dalszym napływem nielegalnych imigrantów.

„Ludzie wciąż przechodzą na drugą stronę kanału” – powiedział minister ds. imigracji Robert Goodwill. „Póki co postawiliśmy ogrodzenie, teraz nadszedł czas na postawienie muru” – dodał.



3-metrowy mur ma mieć kilometr długości i będzie się rozciągał wzdłuż drogi dojazdowej do portu. Ściana będzie miała za zadanie zapobiec przedostawaniu się nielegalnych imigrantów na samochody dostawcze zmierzające do tunelu pod kanałem La Manche. Minister Goodwill powiedział: „Ochrona, którą umieszczamy przy wjeździe do tunelu będzie teraz lepiej wyposażona. Mur zaczniemy budować już wkrótce wraz z naszymi francuskimi partnerami”.

Sytuacja w obozie w Calais zaostrza się coraz bardziej z dnia na dzień. Obecnie w „dżungli” przebywa około 10 tys. nielegalnych imigrantów, którzy domagają się wpuszczenia ich na teren Wielkiej Brytanii. Niedawno doszło nawet do protestu kierowców ciężarówek i okolicznych rolników, którzy są atakowani przez uzbrojonych w maczety imigrantów.

Protestujący nie wierzą już w żadne zapewnienia rządu, który twierdzi, że zlikwiduje obóz dla uchodźców w Calais. W ramach akcji protestacyjnej kierowcy całkowicie zablokowali autostradę A16 prowadzącą do portu w Calais, co skutecznie zablokowało wszelki ruch samochodowy.

Kierowcy oraz mieszkańcy Calais domagają się konkretnych działań władz: „Chcemy realnych działań, a nie obietnic, o których nie wiadomo, czy zostaną spełnione” – mówili przedstawiciele protestujących.

Imigranci rzucają w kierowców kamieniami i butelkami, żeby zmusić ich do zatrzymania się, żeby Ci mogli następnie dostać się na ich przyczepy i wjechać w ten sposób na teren Wspólnoty Brytyjskiej. Kierowcom, u których straż graniczna kontrolująca ciężarówki przy wjeździe do eurotunelu znajdzie nielegalnych imigrantów, grożą wielotysięczne kary. Na nic zdają się tłumaczenia o atakach i próbach zatrzymań kierowców na drodze prowadzącej do tunelu.

W poszukiwaniu jedzenia uchodźcy niszczą też uprawy okolicznym rolnikom przy pomocy maczet. Na coraz mniejszy ruch turystyczny narzekają także okoliczni sklepikarze, który już liczą swoje straty z tym związane.