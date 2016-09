Wielka Brytania będzie się mogła wycofać z Brexitu? Tak, jeśli prezydentem zostanie Nicolas Sarkozy!

Nicolas Sarkozy wraca na scenę polityczną i już szokuje. Polityk twierdzi, że jeśli ponownie zostanie wybrany na urząd prezydenta Francji, to pozwoli Wielkiej Brytanii wycofać się z Brexitu.

Nicolas Sarkozy z tupetem wraca na europejską scenę polityczną. Na ostatnim spotkaniu z liderami biznesu w Paryżu były prezydent stwierdził, że jeśli ponownie otrzyma od społeczeństwa mandat do rządzenia Francją, to zaproponuje zmianę traktatów europejskich i zachęci Wielką Brytanię do wycofania się z Brexitu.

- Powiem Brytyjczykom: wycofaliście się, ale mamy na stole nowy traktat, tak więc macie okazję ponownie zabrać w tej sprawie głos. Choć tym razem zagłosowalibyście ws. pozostania nie w starej, a w nowej Europie. Chcecie zostać? Jeśli tak, to tym lepiej, ponieważ nie mogę się zgodzić na utratę drugiej pod względem wielkości gospodarki w Europie, podczas gdy negocjujemy członkostwo w UE z Turcją. A jeśli powiecie nie, to to naprawdę będzie oznaczało nie. Albo zostajecie, albo wychodzicie – mówił Sarkozy na spotkaniu.

A jakie zmiany miałyby zachęcić Brytyjczyków do pozostania w Unii Europejskiej? Sarkozy powiedział, że nowy traktat powinien przede wszystkim zreformować strefę Schengen (czyli m.in. ograniczyć swobodę przepływu pracowników), ograniczyć prerogatywy Komisji Europejskiej i zwiększyć integrację strefy euro. Poza tym były prezydent Francji uważa, że Unia musi wstrzymać rozmowy o członkostwie z Turcją. – Może przyszedł czas na to, żeby powiedzieć Turcji, że jej miejsce jest w Azji – oznajmił szczerze Sarkozy.

