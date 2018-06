Wielka awaria kart płatniczych VISA! Zamknięte są mosty i tunele, ponieważ nie ma jak zapłacić

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii oraz innych krajów europejskich, w tym Polski, zmagają się z awarią kart płatniczych VISA.

"Doświadczamy w tym momencie zakłóceń, które uniemożliwiają przetworzenie transakcji za pośrednictwem Visa w Europie" - napisano na Twittterze firmy visa wczoraj po południu. Awaria dotyczyła wszystkich kart płatniczych wspomnianej firmy. Nie możliwe było wykonywanie niektórych płatności za pomocą kart visa. Problem dotyczył nie tylko Wielkiej Brytanii, ale praktycznie całej Europy.

Firma zdążyła już przeprosić za awarię i zapewniła, że klienci posiadający jej karty mogą już swobodnie z nich korzystać. Jednak awaria systemu płatności kartami visa spowodowała poważne problemy w transporcie na Wyspach. W Walii zamknięty był na przykład most nad rzeką Severn łączący hrabstwo Gloucestershire z południową Walią, ponieważ kierowcy nie mogli zapłacić za przejazd. Okazuje się, że 95 proc. kart w Walii to właśnie karty visa.

"Przejazd w stronę Walii jest niemożliwy. Walia jest zamknięta" - pisali na Twitterze internauci9, którzy nie mogli przejechać przez most.

Wiele osób utknęło też na moście w korku, ponieważ nikt nie mógł go opuścić. Także wiele sklepów i sieci handlowych wracało do tradycyjnej metody płatności. Podobne problemy odnotowano także w krajach całej Europy. Klienci sklepu Primark w Berlinie czekali w długiej kolejce, aby zapłacić kartą. Niestety obsługa nie była świadoma, że doszło do awarii. Dzisiaj rano przedstawiciele firmy visa poinformowali, że sytuacja jest już jednak opanowana.

"Płatności kartami visa w Europie są już w pełni możliwe. Użytkownicy i klienci mogą teraz bez problemu korzystać z kart visa płacąc za ich pomocą w terminalach oraz wypłacając pieniądze z bankomatów" - napisali w oświadczeniu przedstawiciele firmy.

Dodali przy tym, że do awarii doszło w wyniku "błędów w oprogramowaniu". Zaznaczyli też, że "nie ma powodu przypuszczać, że do awarii doszło w wyniku działania osób trzecich, które chciały uzyskać nieautoryzowany dostęp do systemu".