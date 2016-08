Więcej linii nocnego metra – gdzie dojedziesz dzięki Night Tube?

Nocne metro w Londynie się rozrasta. Burmistrz Sadiq Khan zapowiedział, że Night Tube obejmie swoim zasięgiem linię Jubilee. Już od 7 października korzystając z podziemnej nocnej komunikacji będzie można dojechać do O2 Arena, na stadion Wembley czy do centrum handlowego Westfield na Stratford.

Można już zaryzykować twierdzenie, że Night Tube, które zaczęło jeździć dwa tygodnie, okazało się sukcesem. W ciągu minionego weekendu z jego usług skorzystało ponad 100 tysięcy osób, więc burmistrz stolicy UK nie zadowala się wypinaniem piersi po ordery, ale kuje żelazo póki gorące i planuje dalszą ekspansję. Sadiq Khan chce otworzyć trzecią, po Central i Victoria, linię i będzie nią Jubilee.

Nocne metro jeszcze nie jeździ, a związkowcy już straszą strajkiem



“Byłem zdeterminowany, aby sprawić, że Night Tube zacznie funkcjonować tak szybko, jak to tylko możliwe. Tym bardziej cieszę się, że nocne pociągi na Jubilee Line wjadą już od 7 października. Przejazdy uruchomione na liniach Central i Victoria okazały się wielkim sukcesem, a decyzja o ich uruchomieniu miała pozytywny wpływ na gospodarkę miasta” – deklarował burmistrza Khan dodając przy tym, że szczególną uwagę poświęca bezpieczeństw pasażerów korzystających z Night Tube. Podkreśl, że Transport for London bardzo blisko współpracuje z policją i już wkrótce na stacjach i przystankach pojawi się jeszcze więcej oficerów.

Szef London Underground Mark Wild podkreśla, że nocna komunikacja miejska to nie tylko Night Tube. Wprowadzono nowe linie autobusowe i rozwiązania dla taksówkarzy, które pomagają pasażerom bezpiecznie dotrzeć do domu w późnych godzinach. “Nocne metro to istotny krok w kierunku modernizacji całego systemu London Underground” – podsumowuje Wild.

Znamy już datę otwarcia nocnego metra w Londynie!

Cieszą się w zasadzie wszyscy, bo do listy zadowolonych trzeba dodać tych, którzy zarabiają na 02 Arenie czy stadionie Wembley, bo właśnie dzięki nowej linii te miejsca zostaną jeszcze lepiej skomunikowane z resztą miasta.