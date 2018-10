Warte ponad 1 mln dolarów dzieło brytyjskiego artysty Banksy'ego uległo... samozniszczeniu!

Dzieło "Dziewczyna z balonem" znanego na całym świecie artysty zajmujący się street artem zostało sprzedane na aukcji za ponad 1 mln dolarów. Jego nabywca długo jednak nie nacieszył się dziełem.

Obraz "Dziewczyna z balonem" to dzieło jednego z najbardziej znanych artystów uprawiających sztukę uliczną na świecie. Dzieła urodzonego w Yate Banksy'ego można zobaczyć na ulicach Londynu oraz wielu innych miast na świecie.

Banksy postanowił wystawić na aukcję jedno ze swoich dzieł zatytułowane "Dziewczyna z balonem". Jednak artysta ten, który stroni od sławy i rozgłosu ekstremalnie rzadko wystawia swoje dzieła na aukcję więc dla kolekcjonerów była to świetna okazja do nabycia jego działa. Co poniektórzy byli nieco podejrzliwi wobec tego faktu i jak się później okazało wcale się nie pomylili.

Tuż po osiągnięciu sumy 1,1 mln dolarów (około 4 mln zł) rama, w której znajdował się obraz zaczęła działać jak niszczarka do dokumentów i pocięła płótno na pasy. Wielu znawców współczesnej sztuki powiedziało, że mieliśmy okazję zobaczyć nieco geniuszu Banksy'ego. Nie wiadomo, co dokładnie artysta chciał przekazać niszcząc swoje dzieło tuż po zakończonej sukcesem aukcji. Pogardę dla pieniądza?

Nie mniej jednak nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby artysta zniszczył swoje własne dzieło i to tuż po aukcji, na której jego obraz osiągnął tak dużą kwotę.

Obrazy ukrywającego się pod pseudonimem artysty są znane na całym świecie. Jego technika szablonowa, która odznacza się wielką dbałością o szczegóły stała się jego znakiem rozpoznawczym. Jednak nikt nie wie jaka jest prawdziwa tożsamość Banksy'ego. Co jakiś czas w prasie pojawiają się sensacyjne doniesienia o ujawnieniu tożsamości, ale nic nie zostało póki co jeszcze potwierdzone. Dotychczas fani uważali, że Banksy to fotograf Stephen Lazarides, ponieważ strona internetowa artysty jest zarejestrowana na jego nazwisko.

Fotograf jednak stanowczo zaprzeczał by to on był Banksym i twierdził, że jest jego managerem i autorem zdjęć jego prac. Jak na prawdziwego artystę przystało wokół niego jest też wiele kontrowersji. Najczęściej dotyczą charakteru jego prac, które umieszczane są murach i budynkach. Niektórzy uważają, że to nic innego jak wandalizm.