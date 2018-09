Warszawska Praga znalazła się wśród 10 najlepszych dzielnic Europy według "Independenta"

Brytyjski dziennik "Independent" opublikował na swoim portalu listę 10 najlepszych dzielnic w miastach Europy. Obok dzielnic Wiednia czy Amsterdamu, w rankingu znalazła się też warszawska Praga.

"Independent" docenił prawobrzeżną dzielnicę Warszawy, dostrzegając w niej "ukryte piękno". Brytyjczycy zauważyli, że w czasie II wojny światowej Niemcy niemalże w całości zniszczyli Warszawę, oprócz właśnie Pragi, która została względnie nieruszona.

"Przespaceruj się ulicami Pragi, a za sypiącymi się kamienicami znajdziesz klimatyczne i pełne liści podwórka" - napisała autorka tekstu, Tamara Hinson.

Brytyjka zauważa, że dzisiejsza Praga to dzielnica tętniąca życiem, w której otwiera się wiele ciekawych kawiarni i restauracji, a także sklepów. Wiele z nich znajduje się właśnie na tychże ukrytych podwórkach. Kobieta zachęca też do odwiedzenia muzeum neonów, które posiada największą na świecie kolekcję neonów z czasów zimnej wojny. Dziennikarka zachęca wreszcie do odwiedzenia galerii Soho Factory.

Warszawska Praga leży, jak już wspomnieliśmy, na prawym brzegu Wisły. Do 1648 była zwykłą wsią szlachecką, ale od 10 lutego tegoż roku zyskała prawa miejskie nadane przez króla Władysława IV Wazę. W 1791 roku została przyłączona do Warszawy. Czy łączy ją coś ze stolicą Czech? Oprócz nazwy, to niewiele, ale to podobieństwo też jest raczej przypadkowe i wynika z podobieństw naszych języków.

Nazwa warszawskiej Pragi odnosi się do słowa "wypalać", ponieważ wieś Praga powstała w miejscu, gdzie wypalono las. Nazwa czeskiej stolicy odnosi się do czeskiego słowa práh - próg, ponieważ jest zbudowane nad progiem, czyli nad przeprawą przez rzekę Wełtawę. Innych podobieństw między czeską stolicą a dzielnicą Warszawy nie dostrzegamy - no, może poza tym, że każda ma swój przyjemny klimat.

Warszawska Praga,to jednak miejsce bardzo związane z historią Polski. Jako jedyna dzielnica nie ucierpiała tak bardzo podczas Powstania Warszawskiego, a po wojnie otwarto tutaj Fabrykę Samochodów Osobowych oraz Stadion Dziesięciolecia, który przez wiele lat był "największym bazarem Europy". Na Pradze zachował się pewien lokalny folklor objawiający się w specyficznej mowie oraz ubiorze mieszkańców, a także sporą ilością lokalnych rzemieślników.

Oprócz warszawskiej Pragi na liście znalazły się dzielnice takich miast jak Glasgow, Amsterdam, Wiedeń czy Istambuł.