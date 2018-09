Wakacje za nami - Brytyjczycy rozpoczynają... przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia!

Fot. Facebook

Choć trudno w to uwierzyć, to Brytyjczycy rozpoczęli już przygotowania do... Świąt Bożego Narodzenia. Jeszcze kilka lat temu ze świąteczną gorączką czekano do początku listopada, aż skończy się Halloween, ale teraz rozdmuchanemu konsumpcjonizmowi nikt już nie stawia granic.

O tym, że firmy w UK przygotowują się już na Święta Bożego Narodzenia i że żywo zachęcają do tego mieszkańców Wysp, informują Polacy skupienie w facebookowej grupie „NASZE ŻYCIE W UK”. Jedna z forumowiczek zamieściła na portalu społecznościowym zdjęcie prasy, którą otrzymała w ostatnich dniach do domu/w miejscu pracy. Wśród gazet znalazł się... pokaźnych rozmiarów magazyn z propozycjami dotyczącymi tegorocznych, świątecznych prezentów.

Na odpowiedź internautów nie trzeba było długo czekać. Jeden z forumowiczów przysłał nawet zdjęcie ukazujące, że niektóre sklepy już wystawiły do sprzedaży produkty świąteczne.

A co Wy sądzicie o gorączce świątecznej rozpoczynającej się na przełomie lata i jesieni? Czy to trochę nie za wcześnie? Czy trwający prawie 4 miesiące okres przedświąteczny nie niszczy magii Świąt Bożego Narodzenia? Czekamy na Wasze komentarze!

