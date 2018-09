W Wielkiej Brytanii zdiagnozowano przypadek małpiej ospy!

Wirus małpiej ospy został zdiagnozowany po raz pierwszy w historii Wielkiej Brytanii. Choroba, która rzadko występuje u ludzi objawia się charakterystyczną wysypką na całym ciele, która z czasem zaczyna przypominać tą występującą w ospie prawdziwej lub wietrznej.

Pacjent, u którego zdiagnozowano małpią ospę pochodzi z Nigerii i w Wielkiej Brytanii znalazł się, ponieważ przebywał w bazie Royal Navy w Kornwalii na szkoleniu. Pierwsze objawy choroby zaobserwowano już w piątek. Chory obecnie przebywa na oddziale zakaźnym szpitala Royal Free w Londynie. Lekarze i epidemiolodzy poszukują i kontaktują się z osobami, które mogły w ostatnich dniach mieć kontakt z chorym Nigeryjczykiem.

Londyn: Policjant okradł zwłoki mężczyzny. Zabrał jego czeki i wypłacił prawie 10 tys. funtów

Objawy małpiej ospy przypominają bardzo objawy ospy prawdziwej. Nieleczona małpia ospa może być nawet śmiertelna, ostrzegają lekarze i przypominają, aby nie lekceważyć pierwszych symptomów.

"Trzeba od razu podkreślić, że małpia ospa nie rozprzestrzenia się wśród ludzi tak łatwo jak ospa wietrzna albo ospa prawdziwa. Mimo tego, że ryzyko zarażenia jest w tym przypadku mniejsze, to chory i tak przebywa w izolatce. Public Health England apeluje do wszystkich, którzy mieli kontakt z pacjentem o baczne obserwowanie swojego stanu zdrowia, a w razie potrzeby o bezzwłoczne zgłoszenie się do lekarza. Zarówno NHS i PHE mają odpowiednie procedury w przypadkach zagrożenia epidemią, które obecnie są już wdrożone. Ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest co prawda niewielkie, ale podejmujemy działania prewencyjne" - powiedział dr Nick Phin, z PHE.

Wczesnymi objawami małpiej ospy jest gorączka, intensywny ból głowy, ból kręgosłupa oraz mięśni. W późniejszym czasie na ciele zaczyna pojawiać się wysypka, która w końcu przechodzi w charakterystyczne krosty, a także w pęcherzyki wypełnione płynem. Większość przypadków małpiej ospy jest leczona w ciągu około 10 dni, ale zdarzają się przypadki, że choroba trwa nawet 3 - 4 tygodnie.

Para Brytyjczyków "zaprojektowała" sobie wnuka z nasienia swojego zmarłego syna

Wielu lekarzy i epidemiologów jest zdania, że małpia ospa pojawia się w momencie, kiedy zlikwidowane zostaną wszystkie ogniska ospy prawdziwej oraz kiedy zaprzestaje się szczepień przeciwko tej chorobie.