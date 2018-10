W Wielkiej Brytanii przybędzie sklepów ALDI! Przy okazji powstanie 5 tys. nowych miejsc pracy

Andrzej przyjechał do Anglii pięć lat temu, gdyż praca w Polsce nie gwarantowała mu przyzwoitej emerytury. Próbował sobie dorobić, ale bez większego efektu, miał więc nadzieję, że w zjednoczonym królestwie...

„Nie możemy zmusić pracownika, by w jakimś konkretnym terminie nauczył się angielskiego. Każdy przypadek jest indywidualny i tak należy go rozpatrywać” - przyznał podczas rozprawy sądowej James Sutherland,...

Zgodnie z najnowszym oświadczeniem Theresy May system imigracyjny, który zacznie obowiązywać po Brexicie „zakończy swobodny przepływ osób”, a słabo wykwalifikowani imigranci z UE zostaną objęci ograniczeniami....

Kogo wykorzystują brytyjscy pracodawcy? W UK zapanowała „kultura nadgodzin”

Blisko połowa menadżerów w UK pracuje po godzinach i nie dostaje za to ani grosza – wynika z raportu przygotowanego przez brytyjski Institute of Leadership and Management (ILM.) Tylko w ubiegłym roku aż...