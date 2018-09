W Wielkiej Brytanii największe spożycie alkoholu, tuż obok… Polski i Łotwy

Jeśli przyjdzie ci do głowy kupować na Wyspach alkohol, lepiej zaopatrz się w brytyjski dowód tożsamości. W niektórych sklepach za dowód wieku nie wystarczy nawet paszport.

Alergia czy podrażnienie?

Istnieją sposoby na to, by rozpoznać, czy cierpimy na alergię, czy mamy nadwrażliwą skórę. Pierwsze rozpoznanie należy do nas i możemy w ten sposób podjąć właściwe kroki w leczeniu.