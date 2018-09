W UK zaczyna się babie lato! W tym tygodniu na Wyspach będzie cieplej niż w Grecji

Fot. Getty

Po huraganach Helena i Ali, a także po nawałnicy Branagh, które nawiedziły Wielką Brytanię w ostatnich 2 tygodniach, nadszedł czas na babie lato. Meteorolodzy prognozują, że w tym tygodniu na Wyspach będzie cieplej niż w Grecji!

Wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu mieszkańcy Wysp będą się mogli cieszyć doskonałą pogodą. Najlepszej pogody należy się spodziewać w czwartek, gdy temperatura powietrza w Londynie oraz w południowo – wschodniej Anglii wyniesie nawet 22 st. C. Bardzo ciepło będzie też tego dnia na południu Anglii, na terenie Walii oraz w regionie Midlands, gdzie słupki rtęci pokażą nawet 20 st. C.

44-latek poleciał z Birmingham do Polski przez przypadek korzystając z paszportu 4-letniego pasierba. Nikt na lotnisku tego nawet nie zauważył

Przez najbliższych kilka dni większość kraju będzie skąpana w słońcu, a zachmurzenie będzie znikome. Nieco więcej chmur, a także przelotnych deszczy, należy się spodziewać jedynie na północy kraju – na obszarze Szkocji i Irlandii Północnej. Jednak i tam deszcz oraz wiatr nie dadzą się mieszkańcom jakoś bardzo we znaki, a temperatura powietrza będzie oscylowała wokół 15 st. C.

Burnley: Położna z Polski zawieszona, bo... za słabo znała angielski

Koniec września to okres, w którym w UK pojawia się babie lato (ang. Indian Summer). Babie lato (w Polsce zwane także złotą polską jesienią) to okres ciepłej i słonecznej pogody, który występuje dzięki utrzymywaniu się układu wyżowego. Na przełomie września i października obserwujemy stosunkowo niewielkie kontrasty termiczne między południem, które nie jest już tak usłonecznione jak w lecie, a północą, która z uwagi na wcześniejsze wysokie temperatury nie zdążyła się jeszcze wychłodzić.

Turlanie się z górki za kawałkiem sera - oto brytyjski sport, który podbija cały świat!