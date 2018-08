W UK coraz więcej dzieci głoduje w trakcie przerwy wakacyjnej. Organizacje charytatywne apelują o wspieranie banków żywności

Fot. Getty

Organizacje charytatywne biją na alarm – dla coraz większej liczby dzieci w UK przerwa wakacyjna oznacza niedojadanie, a nawet głodowanie. Eksperci za ten stan rzeczy winią rosnące koszty życia i wprowadzenie zasiłku Universal Credit.

Z informacji zebranych przez Trussell Trust (organizację charytatywną walczącą z ubóstwem) wynika, że coraz więcej dzieci w UK głoduje w trakcie wakacji. Wielu rodziców w trakcie roku szkolnego zapisuje swoje pociechy na darmowe obiady w szkołach, dzięki czemu mogą one liczyć na przynajmniej jeden ciepły posiłek dziennie. Jednak w trakcie przerwy wakacyjnej stołówki szkolne nie działają, co dla rodziców oznacza konieczność przeznaczenia nawet £30 - £40 na jedzenie dla jednego dziecka tygodniowo.

Działacze Trussell Trust wiedzą, że wielu rodzin nie stać na pokrycie kosztów dodatkowych posiłków dla dzieci w okresie letnim, przez co dzieci pozostają w tym czasie zwyczajnie głodne. Po pomoc rodzice coraz częściej zwracają się do banków żywności, ale te, na skutek zbyt dużego zapotrzebowania na produkty spożywcze, zaczynają świecić pustkami. Trussell Trust apeluje zatem o wspieranie banków żywności, ponieważ zapotrzebowanie już jest większe niż rok temu. W lipcu i sierpniu 2017 r. banki żywności wydały 204,5 tys. paczek z produktami starczającymi na 3 dni, z których 74 tys. trafiło do potrzebujących dzieci.

Samantha Stapley z Trussell Trust twierdzi jednak, że pomoc poprzez banki żywności jest pomocą jedynie krótkofalową. - Ludzie powinni mieć wystarczająco dużo pieniędzy, by zaspokoić podstawowe potrzeby, a w tym nie pomoże żadna organizacja charytatywna – powiedziała. - Jako naród możemy wprowadzić pewne zmiany, żeby pomóc ludziom w wakacje, ale jeśli chcemy wszystkich uchronić przed głodem, niezależnie od pory roku, to musimy zrobić znacznie więcej. Wiemy, że określone grupy ludzi najprawdopodobniej będą musiały skorzystać z pomocy banków żywności, więc upewnijmy się, że nikt nie zostanie narażony na nędzę. Nasz system zasiłków może i musi działać jako kotwica chroniąca ludzi przed popadnięciem w nędzę – dodała.

