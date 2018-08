W tej szkole w UK gwałt stanowił karę za złe zachowanie

Fot. Google Street View

Trudno jest pojąć skalę patologicznych zachowań, do jakich dochodziło za murami szkoły Ampleforth College. W dzisiejszym wydaniu dziennika „Daily Mail” można jednak przeczytać straszliwe historie byłych uczniów szkoły, którzy byli regularnie bici przez duchownych, upokarzani i... gwałceni.

Na łamach „Daily Mail” czytamy, że jeden z zakonników czerpał sadystyczną, seksualną przyjemność z bicia chłopców i karania ich w ten sposób za czytanie komiksów Marvela lub za wspinanie się na drzewa. Inny z kolei zakonnik gwałcił chłopców na masce swojego samochodu, gdy ci nie biegali wystarczająco szybko wokół szkoły w trakcie nocnych „karnych rundek”.

Jeden z księży nakazał też raz sześciu chłopcom ustawić się w linii, by następnie wykonać względem niego akt seksualny. Z kolei jeszcze inny zakonnik polecił kilkunastu uczniom w wieku od 8 do 12 lat odbyć stosunek seksualny na oczach pozostałych uczniów.

„Wieczorami, gdy gasły światła, przychodził do mojego pokoju, siadał na łóżku i mnie pocieszał. Po jakichś dwóch tygodniach zapytał mnie, czy chcę kakao. Poszedłem więc z nim do jego pracowni... a on zapytał, czy może mnie umyć, co oznaczało, że zdjąłem piżamę i.. ostatecznie wylądowałem z nim w łóżku” - zrelacjonował koszmarne wydarzenia jeden z byłych uczniów szkoły.

„Byłem bezbronny, złamany i jako dziecko potrzebowałem pomocy od kościoła. Ufałem, że otrzymam od nich pomoc, a zamiast tego moje życie zostało zniszczone i dostałem dożywotni wyrok cierpienia – od mojego oprawcy i wszystkich tych, którzy nie zdecydowali się temu sprzeciwić. Można było bezzwłocznie zatrzymać akty wykorzystywania mnie, jeśli zostałyby zastosowane odpowiednie procedury. Regularnie prosiłem o pomoc kościół, który miał nas otaczać troską, ale on wielokrotnie mnie zawiódł. Zamiast tego ludzie, do których zwróciłem się po pomoc, pod przykrywką dobroci i troski uciszyli mnie i wpędzili w poczucie winy i wstydu, aż sam uwierzyłem w to, że byłem grzesznikiem – opowiedziała inna ofiara zakonników z Ampleforth College.

