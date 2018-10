W razie braku umowy ws. Brexitu Wielka Brytania przekształci się w raj podatkowy. Dominic Raab zapowiada dużą obniżkę podatku dla firm

Minister ds. Brexitu zasugerował, że w przypadku braku umowy dotyczącej opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, duże firmy będą mogły liczyć na aż 10-procentową obniżkę Corporation Tax (CT). Laburzyści zarzucają torysom, że chcą "przekształcić kraj w raj podatkowy".

Wielka Brytania chce zachęcić duże firmy do pozostania lub przeniesienia się na brytyjski rynek w przypadku braku umowy ws. Brexitu imponującą obniżką podatku dochodowego od osób prawnych, Corporation Tax. Obecnie podatek ten wynosi 19 procent, a do roku 2020 – według obecnych rządowych planów – ma zostać zmniejszony do 17 procent.

Z kolei w przypadku nieosiągnięcia porozumienia z Unią Europejską w sprawie opuszczenia przez Wielką Brytanię Wspólnoty, obniżka podatku dochodowego od firm ma być jeszcze większa, co uczyni Wyspy jednym z najbardziej przychylnych przedsiębiorcom miejsc na świecie.

„Absolutną rewelacją jest sugestia ministra ds. Brexitu dotycząca aż 10-procentowej obniżki Corporation Tax. Jest to niewątpliwie śmiały krok w stronę uczynienia Wielkiej Brytanii jeszcze bardziej atrakcyjnej dla przedsiębiorców. Już teraz wiele biznesów w ramach optymalizacji podatkowej przenosi swoją działalność na Wyspy, przy czym należy podkreślić, że obecny podatek jest o 9 procent wyższy od tego, o którym mówi Dominic Raab.

Już teraz Zjednoczone Królestwo należy do jednego z najczęściej wybieranych państw - także przez polskich przedsiębiorców - do prowadzenia biznesów, a sugerowana przez ministra obniżka jeszcze bardziej podbije atrakcyjność Wielkiej Brytanii w oczach osób prowadzących firmy, którym zależy na najniższych podatkach” – mówi Agnieszka Moryc z firmy Admiral Tax specjalizującej się od wielu lat w optymalizacji podatkowej.

Rywalizująca z torysami Partia Pracy zarzuciła jednak konserwatystom, że obniżenie podatku od firm do 10 procent będzie „przekształcaniem Wielkiej Brytanii w raj podatkowy dla bogatych”, co wydaje się jednak zarzutem mało trafionym biorąc pod uwagę fakt jak wysoki odsetek osób na brytyjskim rynku pracy posiada własne firmy.

