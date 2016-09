W Niemczech poleje się krew? Dreznem wstrząsnęły dwie silne eksplozje

Wczoraj wieczorem Dreznem wstrząsnęły dwie silne eksplozje. Zaatakowany został meczet i centrum kongresowe.

Do eksplozji doszło wczoraj w godzinach wieczornych – bomba przed meczetem wybuchła o godz. 21.53, a bomba przy centrum kongresowym o godz. 22.19. Na szczęście w wyniku wybuchów nikt nie został zabity ani ranny, choć w obu budynkach przebywali w tym czasie ludzie – w meczecie imam z rodziną, a w centrum kongresowym – goście tamtejszego baru. Niemiecka agencja prasowa DPA podała jednak, że w oba gmachy zostały uszkodzone.

Two explosions reported in German town of Dresden last night – outside a mosque and at International Congress Center. @szonline pic.twitter.com/g16AXsHNaE

