W końcu doczekamy się pojemniejszych baterii?

Smartfony, tablety, laptopy i inne przenośne urządzenia elektroniczne jak każdy wie wymagają baterii. Właściwie to ich dalszy rozwój jest uzależniony od pojemności baterii. Czy w końcu nadszedł czas na przełom?

Wielu z internautów śmieje się, że dzień bez wiadomości o nowej baterii, która ma zrewolucjonizować świat, jest dniem straconym. I trochę jest w tym racji, bo informacje o takich rewolucyjnych produktach pojawiają się w sieci z częstotliwością większą niż plotki o pupie Kim Kardiashian.

Tym razem jednak pojawiło się prawdziwe światełko w tunelu, ponieważ nigdy jeszcze nie było wiadomości o nowym rodzaju baterii, która zawierałaby tyle konkretów. Nowy rodzaj baterii został opracowany przez naukowców z prestiżowej amerykańskiej uczelni MIT – (Massachusetts Institute of Technology), a dokładniej przez założoną przez nich w 2012 r. firmę SolidEnergy Systems.

Obecnie stosowane baterie używają ogniw litowo-jonowych. Natomiast te proponowane przez naukowców z MIT używają ogniw litowych. Dzisiaj w tego typu bateriach stosuje się grafit, z którego zrobiona jest elektroda przez którą prąd elektryczny wpływa do urządzenia (anoda), natomiast w nowych bateriach zamiast grafitu stosuje się anodę metalową, a dokładniej litową. Dzięki temu bateria może przechować większą liczbę atomów lub innych cząstek z ładunkiem elektrycznym (jonów). Wpływa to na dwukrotne zwiększenie zmagazynowanej w baterii energii. Oprócz tego dzięki wykorzystaniu litu jako anody akumulator się mniej przegrzewa, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

Oczywiście nie jest powiedziane, że zastosowanie mniejszej i pojemniejszej baterii przełoży się na wydłużenie czasu pracy sprzętu. Producent mając do dyspozycji mniejszą baterie o tej samej pojemności może dodatkowe miejsce wykorzystać na lepsze wyposażenie, a niekoniecznie na pojemniejszą baterię. Jednak nawet w takim przypadku czas pracy sprzętu elektronicznego wydłuży się.

