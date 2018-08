W jakim języku mówić do dziecka wychowywanego w Wielkiej Brytanii?

Wychowywanie dziecka w Wielkiej Brytanii nasuwa często wiele poważnych wątpliwości i problemów. Jednym z nich jest język jakim rodzic ma mówić do swojego dziecka, które urodziło się i mieszka w Wielkiej Brytanii.

Język w jakim zwracamy się do swojego dziecka jest szalenie ważny dla jego dalszego rozwoju. Jeśli rodzice dziecka są Polakami, to właściwie problem ten jest mniej poważny, ale inaczej sprawa się ma, gdy jedno z rodziców jest Polakiem, a drugie Brytyjczykiem. Rodzice, którzy spędzili w Wielkiej Brytanii odpowiednio długo czasu doskonale zdają sobie sprawę z tego, że dziecko mówiące po polsku będzie przynajmniej w niewielkim stopniu kaleczyło angielską wymowę, co przysporzy mu problemów. Może być wytykane i wyśmiewane w szkole przez rówieśników, co także przełoży się negatywnie na jego rozwój. Dlatego lepiej bardzo dobrze zastanowić się nad pytaniem postawionym w tytule tego tekstu.

Gdzie złożyć skargę w sprawie zasiłku na dziecko w Wielkiej Brytanii?

Większość rodziców może pomyśleć, że chcąc oszczędzić swojemu dziecku kłopotów lepiej będzie mówić do niego po angielsku zarówno w domu jak i poza nim. Jednak odseparowanie dziecka od języka polskiego lub ograniczenie jego używania źle wpływa na rozwój małego człowieka, który od wczesnych lat chłonie wszystko co się dzieje dookoła niego. Mając za partnera osobę anglojęzyczną nie ograniczajmy zwracania się do swojego dziecka w języku polskim.

W przypadku mieszanych rodzin zasada jest taka, że każdy z rodziców zwraca się do dziecka w swoim ojczystym języku. Jeśli ojciec jest Brytyjczykiem, to mówi do swojego dziecka po angielsku, a jeśli mama jest Polską, to mówi do niego po polsku. Nie powinno się dopuszczać też to sytuacji, w której jeden rodziców mówi do swojego dziecka w dwóch językach naprzemiennie, ponieważ wywoła to chaos i zaburzy podstawową percepcję rozwijającego się człowieka.

Home Office odmówił wydania brytyjskich paszportów dzieciom imigrantów z UE. "Czujemy się jak obywatele drugiej kategorii" mówią Polacy

Choć trudno w to uwierzyć, ale najlepszym sposobem na przyswojenie języka angielskiego w przypadku polsko-brytyjskich rodzin jest równoczesna nauka obu języków. Wpłynie to pozytywnie na rozwój dziecka, ponieważ zarówno angielski jak i polski staną się dla niego językami stosowanymi codziennie. W ten sposób dziecko nauczy się także języka "czystego" bez naleciałości i akcentów. Należy ponadto pamiętać , żeby nie faworyzować żadnego z języków, ponieważ zaburzy to przyswajanie drugiego języka, a tego akurat nie chcemy.