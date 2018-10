W brytyjskim ośrodku dla imigrantów 28-letni Polak popełnił samobójstwo, bo pomylono depresję z bólem zęba

28-letni Polak, który był przetrzymywany w brytyjskim ośrodku deportacyjnym przez sześć miesięcy, popełnił samobójstwo, bo pomylono jego ciężki depresyjny stan z bólem zęba.

28-letni Mateusz G. popełnił samobójstwo dwa dni po tym, jak pracownicy ośrodka deportacyjnego, w którym Polak przebywał, poświęcili mu zaledwie trzy minuty na spotkanie, po którym stwierdzono, że mężczyzna cierpi na ból zęba, gdy w rzeczywistości zmagał się z ciężką depresją.

Historię Polaka opisał brytyjski „The Guardian”, który podaje, że Mateusz G. na spotkaniu z pracownikami ośrodka mówił im, że chce umrzeć po tym, jak spędził w zamknięciu prawie rok. Mężczyzna był najpierw przetrzymywany w więzieniu pod zarzutem popełnienia przestępstwa, a później przeniesiony do ośrodka imigracyjnego w Harmondsworth.

Masowe deportacje - co z polskimi więźniami osadzonymi w UK po Brexicie?

Tam z kolei zaczął być przygnębiony, gdyż nie podano uzasadnienia, dla którego był przetrzymywany tak długo – wynika z raportu Prisons and Probation Ombudsman (PPO). PPO nie podało także tożsamości Polaka, jednak „The Guardian” poinformował, że sprawa odnosi się do Marcina G., który popełnił samobójstwo we wrześniu ubiegłego roku.

Pracownicy ośrodka umieścili Polaka pod specjalnym monitoringiem, jednak następnego dnia po spotkaniu z mężczyzną stwierdzono, że jego przygnębienie jest związane z bólem zęba i zrezygnowano z monitoringu umawiając go na wizytę do dentysty. Dwa dni później Polak popełnił samobójstwo.

"Moja praca to cię wkurzać". Urzędnik Home Office odpowiada mężczyźnie, któremu grozi deportacja [wideo]