W Bratysławie rozpoczyna się pierwszy szczyt Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii!

To już dziś! Do Bratysławy zjadą przywódcy 27 państw europejskich, żeby dyskutować o przyszłości Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii. Donald Tusk zaapelował do polityków, że Unia potrzebuje teraz, bardziej niż kiedykolwiek, potwierdzenia sensu swojego istnienia.

- Spotykamy się w Bratysławie w szczególnie trudnym momencie historycznym. 27 liderów europejskich ma dyskutować o przyszłości naszej Unii (…). Wszyscy czujemy, że w tych burzliwych czasach naznaczonych kryzysami i konfliktami, bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy potwierdzenia sensu istnienia naszej społeczności – napisał przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk do przywódców krajów unijnych, którzy wezmą udział w szczycie w Bratysławie. Będzie to pierwszy szczyt unijny, na którym nie pojawi się premier Zjednoczonego Królestwa.

Prominentni politycy europejscy dużo sobie po szczycie w Bratysławie obiecują. Prezydent Francji Francois Hollande, wyraził nadzieję, że „Bratysława będzie szczytem przydatnym dla Europy”, który przedstawi Europejczykom „jasną wizję ich przyszłości”. Z kolei Angela Merkel liczy na to, że szczyt na Słowacji da Unii nowy impuls do działania, przede wszystkim w sferze gospodarczej. Poza tym kanclerz oznajmiła, że według niej Unia Europejska znajduje się obecnie „w kluczowym momencie swego istnienia” oraz że musi ona z jednej strony pozostać „kontynentem nadziei”, a z drugiej „ograniczyć obawy” swoich obywateli.

Na szczycie w Bratysławie przywódcy unijni powinni podtrzymać swoje stanowisko względem Wielkiej Brytanii, że ta otrzyma dostęp do jednolitego rynku tylko w wypadku zachowania wszystkich czterech swobód, w tym najważniejszej dla Polaków swobody przemieszczania się pracowników. Taką deklarację ponownie będzie forsowała premier Beata Szydło, świadoma tego, że jest nas na Wyspach blisko 800 tys.

