W Barcelonie pojawiły się szokujące plakaty, na których miejscowi zachęcają brytyjskich turystów do „skakania z balkonów”

Skandal w służbie zdrowia! Zagraniczne matki naciągają NHS na 16 mln funtów rocznie!

Turystyka zdrowotna, to co raz większy problem NHS. Ujawnione właśnie dane wskazują, że zagraniczne mamy, które przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii tylko po to, żeby urodzić dziecko naciągają NHS na 16 mln...