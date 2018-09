Najnowszy raport ONS: Po raz pierwszy od dziesięciu lat w Anglii i Walii rodzi się mniej polskich dzieci

Dane zebrane przez ONS pokazują, że w poprzednim roku po raz pierwszy od dziesięciu lat zmalała liczba dzieci urodzonych przez Polki w Anglii i Walii.

W 2017 roku w Anglii i Walii urodziło się 20,8 tys. dzieci, których matki były Polkami, podają dane zgromadzone przez ONS. Stanowi to 3,1 proc. dzieci urodzonych w tych regionach przez Polki. Jednak rok wcześniej również w Anglii i Walii Polki urodziły 22,3 tys. dzieci, ale 10 lat temu liczba dzieci urodzonych przez Polki była zdecydowanie niższa, ponieważ wynosiła 16 tys. Przez ostatnią dekadę liczba dzieci urodzonych przez matki z Polski nieustannie rosła, jednak od 2016 roku zaczęła nieznacznie spadać.

W 2016 roku liczba dzieci urodzonych przez Polki spadła z 22,9 tys. do 22,3 tys., co wynosi około 2,3 proc. Rok później spadek ten wynosił juz 7 proc. Od 2007 roku Polska to najczęstszy kraj pochodzenia matek rodzących w Wielkiej Brytanii, które jednak nie są obywatelkami Wielkiej Brytanii. Wcześniej na pierwszym miejscu znajdowały się Pakistanki, które obecnie zajmują drugie miejsce (17 tys. urodzonych dzieci, zgodnie z danymi z ONS). W zeszłym roku wśród matek nie posiadających obywatelstwa brytyjskiego były jeszcze Rumunki (13,7 tys.), obywatelki Indii (13,5 tys.) oraz Bangladeszu (7,4 tys.).

Inaczej sytuacja wygląda jeśli chodzi o ojców. Od 2010 roku to Pakistańczycy najczęściej zostają ojcami (w 2017 było to 18,5 tys. dzieci), ale drugie miejsce zajmują już Polacy, którzy w poprzednim roku zostali ojcami 15,6 tys. dzieci. Podobnie jak w przypadku polskich matek, to również oznacza spadek w stosunku do lat poprzednich.

Brytyjski urząd statystyczny podał też liczbę dzieci pochodzących ze związków Polki i Polaka, a wynosi ona 14,4 tys. Oznacza to, że w 2017 roku 7 na 10 dzieci miało polskich rodziców, natomiast około 3 tys. pochodziło ze związku Polki z obywatelem Wielkiej Brytanii, a 455 pochodziło ze związku Polaka i Brytyjki.