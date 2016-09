Vladimir Putin idolem nowej liderki UKIPu!

Stojąca na czele partii UKIP Diane James obok Winstona Churchilla i Margaret Thatcher wymieniła Vladimira Putina wśród swoich “politycznych bohaterów”. Co takiego zrobił rosyjski polityk, aby zasłużyć sobie na takie uznanie brytyjskiej polityk?



Nowa liderka skrajnie prawicowej i nacjonalistycznej partii widzi w Putinie “silnego przywódcę”. “Podziwiam go za to, że jest w stanie stanąć w obronie swojej ojczyzny” – komentował w jednym z pierwszych wywiadów, którego udzieliła tuż po tym, jak zostały ogłoszone wynik wyborów na lidera UKIPu.

Pytana o ocenę jego postępowania wobec Ukrainy i Gruzji sprzeciwiła się atakowaniu i anektowaniu obszarów innych krajów, ale podkreśliła powody, dla których prezydent Federacji Rosyjskiej zrobił to, co zrobił tłumacząc jego decyzję, słusznym i godnym pochwały, nacjonalizmem.

Oprócz wymienionej wyżej trójki pośród polityków, których darzy szacunkiem James wymienia także republikańskiego kandydata na prezydenta USA Donalnda Trumpa, swojego poprzednika Nigela Farage`a i byłego lidera SNP Alexa Salmonda.

Oto nowa liderka partii UKIP! Kim jest następczyni Nigela Farage’a?

Widać, że James w swoim uwielbieniu do Putina niewiele różni się od poprzedniego przywódcy UKIPu. Nigel Farage nie krył się ze swoim uwielbieniem do rosyjskiego polityka. Ostatnio chwalił go za “błyskotliwe” decyzje podjęte w kwestii konfliktu w Syrii i na Bliskim Wschodzie, podkreślając jednocześnie, że “nie szanuje go, jako istoty ludzkiej”.

Diane James zdobyła 47 procent głosów poparcia wśród 17,970 członków partii UKIP i została jej liderem. Jak powiedziała, jej celem jest „zwiększenie profesjonalizmu partii”, aby mogła wygrać następne wybory parlamentarne. „Nie jestem Nigelem i nigdy nie będę go udawać. To, co robię, jest wprawdzie zajęciem jego miejsca, jednak będę robić wszystko, by osiągnąć polityczny sukces, który przekazał on mnie i wam!” – powiedziała pełna entuzjazmu James.

„Wierzę w wartości promowane przez UKIP takie jak wolność, zdrowy rozsądek, demokracja i pragmatyczne cele, przed którymi stoi teraz nasz kraj. Mój język może być inny – nie przejdę na emeryturę, jak Nigel, nie zawsze będę też tak szczera, jakbym chciała… ale będę podtrzymywać wszystkie przekonania i wartości, na jakich opiera się ta partia” – oświadczyła nowa liderka UKIP.